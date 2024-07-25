以色列總理在美國國會演講 佩洛西：史上最糟糕的一次

以色列總理內坦尼亞胡7月24日在美國國會發表演講。國會大廈外，數千人舉行示威抗議。一些民主黨議員抵制內坦尼亞胡的演講，美國國會眾議院前議長佩洛西稱，他的這次演講是所有在美國國會發表演講的外國政要中最糟糕的一次。

（德國之聲中文網）7月24日下午，以色列總理納坦雅胡在美國國會發表講話。這是他第四次在美國國會發表演講，創下了外國領導人在美國國會演講的記錄。

演講中，納坦雅胡反擊呼籲加薩停火的批評者，並號召組成全球聯盟對抗伊朗政權。他指責伊朗政權為示威者提供資金並支持在美國的反以色列抗議活動，稱支持加薩的和平示威者是"伊朗有用的白痴"，並號召美國和以色列"必須站在一起"，對抗德黑蘭及其代理人。"我們的敵人就是你們的敵人。我們的戰鬥就是你們的戰鬥。我們的勝利就是你們的勝利"，納坦雅胡说這番話時，全場許多人起立並報以掌聲。

納坦雅胡在演講中堅決捍衛以色列針對哈馬斯的戰爭，並誓言要繼續對抗這些巴勒斯坦武裝分子，直到取得"全面勝利"並讓哈馬斯扣押的剩餘約70名人質獲釋。他反駁外界對以色列軍事行動的批評，稱有關以色列對加薩地帶巴勒斯坦人進行種族滅絕的指控是"無恥的誹謗"。納坦雅胡勾勒出一個"去極端化"的戰後加薩計劃的模糊輪廓，並宣稱未來以色列和美國的阿拉伯盟友之間可能會結成聯盟。

納坦雅胡在演講中還介紹了獲釋的被哈馬斯扣押的人質及其家人。去年10月7日被哈馬斯劫持，上個月獲救的中以混血兒諾亞‧阿爾加馬尼（Noa Argamani）等曾被哈馬斯扣押的人質及其家人在眾議院大廳旁聽席觀看了納坦雅胡的演講。諾亞‧阿爾加馬尼身患癌症的中國母親在她被救出不久後去世。

以色列解救四名被哈馬斯劫持的人質 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

內坦尼亞胡還呼籲美國加快對以色列的軍事援助。他說，"美國加快的軍事援助可以大大加速結束加薩戰爭，並有助於防止中東爆發更廣泛的戰爭。"

據路透社報導，他的這番呼籲在民主黨人中激起強烈反對。他們對納坦雅胡的演講中沒有任何確保和平到來的實質性內容感到憤怒。

部分民主黨人抵制

據路透社報導，唯一的巴勒斯坦裔美國眾議員拉希達‧特萊布（Rashida Tlaib）在會場上揮舞著標語，稱納坦雅胡为"戰犯"，指控他犯有種族滅絕罪。50多名民主黨議員缺席納坦雅胡的演講，包括預計將成為民主黨總統候選人的副總統‧哈里斯(Kamala Harris)。她選擇按事先的計劃在印第安納波利斯發表政治演講。不過，哈里斯計劃在納坦雅胡访問華盛頓期間與他會面。共和黨副總統候選人、黨參議員萬斯也沒有出席納坦雅胡的演講。

內坦尼亞胡7月24日在美國國會演講現場 圖片來源： Drew Angerer/AFP/Getty Images

抵制納坦雅胡演講的參議院排名第2號的民主黨人迪克‧德賓民主黨人(Dick Durbin)在一份聲明中批評以色列在加薩的戰爭實施方式"是一種超出任何可接受的自衛水準的野蠻戰略。"他說，"納坦雅胡拒絕考慮任何為以色列人和巴勒斯坦人雙方都提供安全保障的和平計劃，這與和平結束這場長年衝突是不一致的，"德賓說。"我會支持以色列，但我不會站出來為其現任總理歡呼。"

國會大廈附近的數千名抗議者 圖片來源： Nathan Howard/REUTERS

內坦尼亞胡演講當天，美國國會大廈附近數千名抗議者舉行遊行示威，譴責加薩戰爭及其造成的人道主義危機。有示威者焚燒了納坦雅胡的肖像。活動人士被警察驅離，多名抗議者被捕。

巴勒斯坦激進組織表示，納坦雅胡在講話中"誤導"了國際社會，"挫敗了所有旨在結束戰爭和達成釋放囚犯協議的努力。"

美國國會眾議院前議長佩洛西在社群網站X上發文評價說，"納坦雅胡今天在眾議院的演講，是迄今所有受邀並有幸在美國國會發表演講的外國政要中最糟糕的一次。"佩洛西沒有到場傾聽內坦尼亞胡在美國國會的演講。

納坦雅胡将於本周四在白宮會晤拜登，討論戰爭的最新進展，然後將於星期五飛往佛羅里達州，在海湖莊園與川普会面。

（路透社等）

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