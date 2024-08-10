以色列空襲加薩一學校 哈馬斯稱逾百人喪生

以色列國防軍8月10日清晨空襲了加薩地區的一所學校，造成大量人員傷亡。哈馬斯方面稱，這座校舍目前正用於收容難民，且空襲發生時正值穆斯林禱告期間。以色列軍方則認為，這座校舍目前被哈馬斯恐怖分子用作指揮中心。

（德國之聲中文網）哈馬斯控制的加薩衞生部門稱，此次空襲至少造成100人喪生，而在遭空襲的校舍內目前總共居住有約6000名避難者。半島電視台也援引巴勒斯坦民防部門消息稱，喪生人數逾百，許多人都被活活燒死。不過這些消息並無法被巴勒斯坦以外的第三方消息源證實。

以色列國防軍則說，周五夜間、周六凌晨對藏匿在加薩北部一座校舍內的哈馬斯指揮中心發動了空襲，"恐怖分子被命中"。以軍進一步指出，哈馬斯將指揮部設置在校園內的一座清真寺旁邊。軍方並沒有透露此次空襲造成的傷亡狀況，只是強調空襲前"採取了大量措施以盡可能減小對平民的危險"，其中包括"使用精確制導彈藥"。以色列方面認為，極端武裝分子正是在這座校舍內策劃針對以色列的襲擊，並再次指責哈馬斯在平民居住區內從事軍事行動，"將平民當作恐怖行動的盾牌，從而系統性地違反國際法。"

同在加薩地帶活動的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動組織也強烈譴責以色列的空襲。該組織發表聲明："選擇穆斯林晨禱時刻發動可怕的屠殺，這證明敵人的目標就是盡可能多地殺害平民，其中包括老人和兒童。……以色列空襲學校使用了和空襲醫院相同的藉口。"

埃及政府也指責以色列此次空襲說明其"根本沒想要達成停火協議、結束戰爭"。

遇難者家屬從醫院接收遺體並哀悼 圖片來源： Omar Ashtawy/APAimages/IMAGO

美國警告切勿升級戰事

根據聯合國方面的統計，截至7月初，加薩地區總共564處校舍中，已經有477處在過去幾個月中被直接命中或者損毀。

就在空襲發生前，美國國務卿布林肯和以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)剛剛通過電話。布林肯在重申美國對以色列之安全承諾的同時也警告說，加薩戰事的升級不符合任何方面的利益。布林肯對加蘭特強調加薩停火的迫切性，認為停火有助於哈馬斯釋放以色列人質並"重建地區廣泛穩定的環境"。

去年10月7日，哈馬斯等極端武裝組織發動了對以色列的大規模襲擊，由此引發了後者在加薩的大規模報復行動。以色列方面稱，哈馬斯的襲擊造成了1200餘人喪生，還有250餘名人質被劫持到加薩地區。哈馬斯控制的加薩衞生部門則稱，已經有近3.97萬人在以軍的進攻中喪生。

（美聯社、法新社、德新社、路透社）

以色列解救四名被哈馬斯劫持的人質 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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