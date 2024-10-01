以色列對黎巴嫩南部發起地面攻勢 百萬人流離失所

以色列軍方表示已開始對黎巴嫩南部發起「地面攻勢」。聯合國對此表示震驚，並警告不要發動 「大規模地面入侵」。與此同時，黎巴嫩總理表示以方攻擊已造成約百萬人逃離家園。

（德國之聲中文網）黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）呼籲聯合國提供援助，稱黎巴嫩正面臨「歷史上最危險的階段之一」。他表示，以色列攻擊造成黎巴嫩約百萬人流離失所。據聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）的數據，流離失所的100萬人中，90%在過去一周內逃離家園。該機構與米卡提共同發起了一項規模為426百萬美元（約合383百萬歐元）的人道主義援助呼籲，助受到不斷升級的衝突和隨之而來的人道主義危機影響的平民。

以色列軍方周二（10月1日）表示，真主黨稱其襲擊了邊境的 「敵軍士兵 」之後，以色列軍隊已開始對黎巴嫩南部的村莊發起 「地面攻勢」。

儘管國際社會呼籲局勢降級，但以色列仍誓言繼續與真主黨作戰。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對媒體表示，以色列向其主要武器供應方美國通報了行動。美國總統拜登周一早些時候表示，他反對以色列採取地面行動。他說："我們現在就應該停火。

德國禁止向以色列出售武器？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

真主黨二把手卡西姆（Naim Qassem）在領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）去世後的首次電視講話中說，「如果以色列決定從陸地進攻，真主黨戰士已經做好準備」。

法新社報導，周一晚些時候，以色列軍方開始了針對黎巴嫩南部邊境地區真主黨的「有限、局部和有針對性的突襲」。軍方並未透露參與入侵的士兵人數，不過軍方表示：「這些目標位於靠近邊界的村莊，給以色列北部社區構成了直接威脅。」周一晚上，以色列軍隊宣佈將與黎巴嫩北部接壤的三個地區劃定為「封閉軍事區」。

聯合國周二對地面攻勢表示震驚，並警告不要發動 「大規模地面入侵」。聯合國人權辦發言人斯羅塞爾（Liz Throssell）接受媒體採訪時表示："隨著以色列和真主黨之間的武裝暴力升級，給平民造成了可怕的後果，我們擔心以色列對黎巴嫩發動大規模地面入侵只會導致更大的痛苦。」

（美聯社，路透社，法新社等）

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