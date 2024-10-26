以色列：完成對伊朗報復性打擊 伊朗：準備應對以色列"侵略"

經過大約三小時的襲擊之後，以色列軍方宣佈對伊朗的報復性打擊行動已經結束，並警告伊朗不要進一步升級衝突。伊朗稱已做好應對以色列任何"侵略"行為的準備。

（德國之聲中文網）以色列國防軍（IDF）周六（10月26日）凌晨對伊朗軍事目標進行了打擊。

經過大約三小時的襲擊之後，以色列軍方宣佈此次打擊行動已經結束，並警告伊朗不要進一步升級衝突。

以色列國防軍表示，此次空襲是對"伊朗數月來持續攻擊"的回應。以色列曾表示會回應伊朗於10月1日對其領土的導彈襲擊。

伊朗的襲擊是在9月底黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以色列的空襲中喪失之後發生的。

哈馬斯政治領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）於7月在德黑蘭的一次爆炸中身亡，伊朗官員也認為是以色列所為。

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以色列："完成對伊朗襲擊以色列的回應"

以色列國防軍的最高軍事發言人在社交平台X上表示，針對伊朗的任務已完成。

以色列國防軍發言人哈加裡（Daniel Hagari）在一段影片中表示："我可以確認，我們已完成了對伊朗襲擊以色列的回應。"

哈加裡稱："我們對伊朗的軍事目標進行了精準打擊，成功遏制了對以色列國家的直接威脅"。

他說："我們有能力也有果斷行動的決心，隨時準備保衛以色列"。

以色列軍方表示，其飛機襲擊了伊朗的導彈製造設施，這些設施用於生產伊朗過去一年向以色列發射的導彈。

聲明指出，這些導彈對以色列公民構成了直接而緊迫的威脅。此外，軍方還表示襲擊了地對空導彈陣地及伊朗的其他空中防禦設施。

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沙烏地阿拉伯譴責對伊朗的空襲

沙烏地阿拉伯譴責以色列對伊朗軍事目標的襲擊，稱其為"對主權的侵犯"及違反國際法。

沙烏地阿拉伯呼籲各方保持最大克制，並呼籲國際社會推動地區衝突的降級。

沙烏地阿拉伯和伊朗近期正在努力建立更緊密的關係，之前因地區競爭、石油出口政策以及與西方國家的不同交往，兩國關係長期緊張。

伊朗稱襲擊後航班恢復

伊朗宣佈，周六凌晨的空襲導致該國多處軍事設施受損，但暫停的航班將於周六早上恢復。

據官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，民航組織發言人稱，"航班將於（當地時間）上午9:00恢復正常"。

英國政府：升級對任何一方都不利

在以色列對伊朗軍事目標發動空襲後，英國政府表示支持"以色列在國際人道法框架內的自衛權"。但其發言人在一份聲明中警告稱，"進一步的升級對任何一方都不利"。

聲明還提到，英國政府正密切關注事態發展。

美國國防部長獲知以色列空襲消息

五角大樓證實，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）進行通話，瞭解了以色列國防軍對伊朗的打擊行動。

五角大樓新聞秘書萊德（Pat Ryder）表示，奧斯汀部長"重申了美國對以色列安全及自衛權的堅定承諾"。

奧斯汀還強調，美國決心阻止"任何行動方"利用當前緊張局勢擴大戰爭範圍至整個中東地區。

聲明說，"部長重申了美國加強了在該地區的軍事態勢，以保護美國人員、以色列及其他地區盟友免受來自伊朗及其支持的恐怖組織的威脅"。

以色列沒有打擊伊朗石油基礎設施或核設施

美國官員稱，以色列的打擊目標是伊朗的軍事設施，而非石油基礎設施和核設施。

以色列軍方警告伊朗，稱伊朗若再度升級，將"付出沉重代價"。

以色列軍方發言人哈加裡在聲明中表示，"如果伊朗政權犯下再次升級的錯誤，我們將不得不作出回應。我們的訊息很明確：所有威脅以色列國家安全並試圖將地區拖入更廣泛衝突的人都將付出沉重代價。"

伊朗表示準備應對以色列"侵略"

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）稱，伊朗已做好應對以色列任何"侵略"行為的準備。

塔斯尼姆援引消息人士稱，"毫無疑問，以色列將為其任何行為付出相應代價"。

作為對以色列空襲伊朗軍事目標的回應，伊朗支持的伊拉克伊斯蘭抵抗力量宣佈對以色列北部的一個"軍事目標"發動了無人機襲擊。

該組織在Telegram的聲明中表示，"伊拉克的伊斯蘭抵抗戰士在周六黎明時對阿卡的一處軍事目標發動了無人機襲擊"。

（綜合報導）

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