仍有歐盟國家使用俄天然氣 澤倫斯基：過境協議不延長

烏克蘭總統澤倫斯基周二表示，將不延長通過該國輸送俄羅斯天然氣到歐洲的協議。克里姆林宮周三對此作出抨擊。

（德國之聲中文網）與德國不同，歐盟國家奧地利、匈牙利和斯洛伐克仍繼續通過烏克蘭的輸送管道獲取俄羅斯的天然氣，儘管歐盟表示將在2027年以前擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

2019年底，烏克蘭企業與俄羅斯天然氣公司Gazprom簽署了為期五年的協議，過境烏克蘭向歐洲輸送天然氣。2022年2月，莫斯科向烏克蘭發動全面攻勢。

儘管俄烏戰爭持續，2023年，俄羅斯仍通過烏克蘭向歐洲供應了超過140億立方米天然氣。不過，這低於協議所允許的輸送量——400億立方米。

周二（8月27日），烏總統澤倫斯基表示，該協議今年12月31日到期後，將不予延長。「結束了」，他說道。

他補充說：「他們將不得不花更多的錢，這會讓他們的工業競爭力降低。」

上月，澤倫斯基發出訊號，烏克蘭正與亞塞拜然磋商，以亞塞拜然天然氣取代過境烏克蘭的俄羅斯天然氣。

然而，烏克蘭與亞塞拜然沒有共同邊境，這意味著，亞塞拜然的天然氣仍須過境俄羅斯管道輸送。

亞塞拜然總統阿利耶夫稱，7月下旬，歐盟、基輔請他斡旋與俄羅斯的協議。

自8月6日，烏克蘭向俄羅斯庫爾斯克地區發動前所未有的跨境反攻，攻佔數十個定居點，包括蘇賈（Sudzha）市。

蘇賈市人口約5000，設有蘇賈計量站，這是俄羅斯天然氣過境烏克蘭向歐洲輸送的最後一個主要的中轉站。

跨越邊界 烏克蘭突襲庫爾斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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