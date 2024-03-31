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什葉派
原意為阿裡的追隨者，與遜尼派並列為伊斯蘭教的兩大主要教派之一。
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深度報導
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會
2024年3月31日
2024年3月31日
阿富汗學校爆炸 中國：美撤軍威脅當地穩定
阿富汗學校爆炸 中國：美撤軍威脅當地穩定
阿富汗首都喀布爾（Kabul）一所學校遭炸彈攻擊，造成68人死亡，大部份為女學生。中國外交部指，美國撤軍阿富汗使當地安全受到威脅。
政治
2021年5月10日
2021年5月10日
伊拉克暴力抗議的背後是什麼？
伊拉克暴力抗議的背後是什麼？
危機不斷的伊拉克再次受到暴力抗議的困擾，最新發生的暴力抗議活動已經造成近百人死亡。伊拉克人對國內生活條件的不滿引發的憤怒並沒有削減的跡象，但是直接導致暴力抗議活動發生的原因究竟是什麼？
政治
2019年10月8日
2019年10月8日
伊拉克大選：反美什葉派成為最大黨派
伊拉克大選：反美什葉派成為最大黨派
什葉派神職人員穆克塔達‧薩德爾領銜的政黨與共產主義黨派共同贏得了伊拉克國會中的第一大黨。不過，這並不意味著伊拉克新總理人選塵埃落定。組閣談判預計將持續好幾個月時間。
政治
2018年5月19日
2018年5月19日
摩蘇爾"伊斯蘭國"窮途末路 平民成為人肉盾牌
摩蘇爾"伊斯蘭國"窮途末路 平民成為人肉盾牌
兩年多前，極端恐怖組織「伊斯蘭國」攻佔了伊拉克北部大城市摩蘇爾。而現在，在多國部隊的空中支援下，伊拉克政府軍以及各路民兵正不斷加強對摩蘇爾的攻勢、縮小包圍圈。而「伊斯蘭國」則強迫平民當「人肉盾牌」。
政治
2016年10月29日
2016年10月29日
伊拉克炸彈襲擊致20餘什葉派朝聖者遇難
伊拉克炸彈襲擊致20餘什葉派朝聖者遇難
巴格達附近周六發生針對什葉派穆斯林的汽車炸彈襲擊造成嚴重傷亡。
2016年4月30日
2016年4月30日
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