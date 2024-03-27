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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

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人民幣，中華人民共和國法定貨幣。

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即時新聞

2024年3月27日

擔心次級制裁 中國銀行機構對俄付款延誤

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深度報導

資料照片：中國九江的LED燈帶生產車間

客座評論：中國經濟可以看高一線

客座評論：中國經濟可以看高一線

經濟學者沈凌分析認為，中國政府沒有延續連續多年來不斷下調經濟增長率目標值的慣性，把目標依舊定在了5%，這表現出政府意識到持續減緩增速帶來的負面影響，決意提高經濟增長率。
經濟2024年3月11日
2024年1月份，中國人民幣貸款增加4.92兆元，超過專家預期

中國今年1月新增人民幣貸款和社融創新高

中國今年1月新增人民幣貸款和社融創新高

中國今年1月發放的新增貸款創下新高，環比增加三倍有餘，遠遠超過專家的預期。此外，中國央行的數據還顯示，1月社會融資規模增量為6.5兆元，比上年同期多5061億元。
經濟2024年2月9日
中俄貿易的重要口岸-琿春

銀行叫停對俄業務 俄羅斯對華貿易遇到困難

銀行叫停對俄業務 俄羅斯對華貿易遇到困難

俄羅斯當地媒體報導稱，俄羅斯對華貿易的重要結算銀行-浙江稠州商業銀行已經叫停了對俄業務。克裡姆林宮表示，俄羅斯官方正在就此問題同中國政府進行溝通。
經濟2024年2月7日
體制內經濟學家余永定呼籲採取擴張性財政和貨幣政策來刺激總需求

2024年如何保增長？路透：政府顧問建議中國加大刺激

2024年如何保增長？路透：政府顧問建議中國加大刺激

中國2023年的經濟增速預計將達到政府設定的5%左右的目標。據路透社報導，中國政府的經濟顧問呼籲明年也保持穩定的增長目標。鑑於中國的政治環境導致以市場為導向的改革幾乎無法出現，他們寄希望於政府加大財政政策支持力度、出台刺激措施。
政治2023年11月22日
在海外投資者中，中國是僅次於日本的美債"大投資者"

研究：中國對投資美元的興趣絲毫不減

研究：中國對投資美元的興趣絲毫不減

美國財政部數據顯示，中國持有的美國國債近期已降至14年來的最低水準。不過，有研究認為，北京並沒有失去對美國債券市場的興趣。
經濟2023年11月15日
烏克蘭戰爭爆發後，中國工商銀行等四大銀行在俄羅斯的融資額激增

金融時報：烏戰後中國四大銀行對俄融資激增

金融時報：烏戰後中國四大銀行對俄融資激增

去年2月的烏克蘭戰爭開始後，西方國家對俄羅斯實施制裁並敦促本國銀行退出俄羅斯。據英國《金融時報》報導，中國大銀行顯然在填補西方國家銀行限制在俄業務所造成的缺口。
經濟2023年9月4日
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