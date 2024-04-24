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人權
人權是所有人與生俱來的權利，普世權利。
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
國際特赦組織：歐洲在人權問題上大搞雙重標準
2024年4月24日
2024年4月24日
歐洲議會通過《供應鏈法》
2024年4月23日
2024年4月23日
訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權
2024年4月16日
2024年4月16日
肖爾茨籲對俄施壓 習近平稱中德合作無風險
2024年4月16日
2024年4月16日
報告：中國異議人士家屬仍面臨「連坐罰」
2024年4月12日
2024年4月12日
人權組織對德國向以色列出口武器提起新訴訟
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
台灣憲法法庭23日針對「死刑是否合憲」展開歷史性辯論，律師、法務部、專家與大法官從死刑是否侵害人性尊嚴、判決是否具有「恣意性」等展開言詞攻防。台灣會不會從此廢除死刑，釋憲最快3個月內就會有結果。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
台灣憲法法庭23日首次針對死刑是否違憲展開辯論，3到5個月內會宣示結果，可能依循同婚釋憲，帶來重大司法變革。此案由人權團體及律師為37名待決死囚提出，引起各界高度關注和辯論。台灣準備好廢除死刑了嗎？
人權
2024年4月23日
2024年4月23日
專訪：我們的價值也是我們的利益
專訪：我們的價值也是我們的利益
英國諾丁漢大學教授傅洛達（Andreas Fulda）博士對德國總理肖爾茨的訪華之行提出批評，認為總理應當更加直言不諱地表明德國的價值觀與利益。屈從專制政權，不能帶來可持續的合作，也將損害經濟和安全等各方面利益。
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
德語媒體：肖爾茨訪華專機上的「空椅子」
德語媒體：肖爾茨訪華專機上的「空椅子」
德國總理肖爾茨即將訪華，據《商報》瞭解此次隨行經濟代表團名額的搶手程度，已經達到兩國關係黃金時期的水準。儘管如此，德國工業聯合會主席魯斯武姆並不在名單上。《經濟周刊》分析了這背後存在的關竅。
經濟
2024年4月9日
2024年4月9日
德語媒體：「要同中國開展對話 不要自說自話」
德語媒體：「要同中國開展對話 不要自說自話」
巴伐利亞州長索德爾對其剛剛結束的中國之行表示滿意。他強調，在同中國打交道時，保持對話渠道，要比「自說自話」重要得多。
媒體
2024年3月28日
2024年3月28日
長平觀察：第二十三條，西方的失敗
長平觀察：第二十三條，西方的失敗
第二十三條立法讓香港作為國際金融中心的環境雪上加霜，中共放棄競爭了嗎？時評作家長平認為，香港在經濟輸給新加坡，就是中共在政治上的勝利。
長平
評論
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
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跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
香港同性伴侶的困境：我要如何才能成為母親？
在香港，只有已婚女性才被允許接受生育治療，香港法律至今不承認同性婚姻。 一對女同夫婦現在正尋求出國生子，這是一個昂貴且漫長的選擇，而且還伴隨著法律上的複雜問題。
社會
2024年3月21日
2024年3月21日
02:55 分鐘
越來越多的中國女性信奉「單身主義」
中國國務院總理李強在今年的政府工作報告中承諾要「努力建設生育友好型社會」並增加托育服務。然而，中國越來越多的年輕女性加入到一場日益壯大的「單身主義」運動，這給政府帶來了不小的挑戰。
社會
2024年3月8日
2024年3月8日
獨家：被指協助壓迫維吾爾人的海康威視 歐盟在用！
為了遏制新冠病毒的傳播，歐盟機構使用了海康威視生產的紅外熱像儀檢測體溫。該中國科技巨頭被指涉嫌協助監控維吾爾人。
人權
2020年10月27日
2020年10月27日
中國制裁11美國人 華盛頓：象徵性且無效
為反擊美國制裁11名中港官員，中國也宣佈制裁11名美國人。但北京並沒有進一步說明制裁細節，引起外界懷疑是否只是象徵性制裁。
政治
2020年8月11日
2020年8月11日