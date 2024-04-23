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台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
台灣
2024年4月23日
2024年4月23日
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深度報導
75年前 德國基本法廢除死刑
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1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
德國
2024年4月21日
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德國首位「性別流動」模特兒
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白天在聯邦議院工作，晚上在伸展台走秀。菲利斯‧尼德（Felix Nieder）是德國最成功的男模之一，他可以穿著男裝或女裝走秀，風格百變。「性別流動」是他對自己性別的認同。
2024年3月15日
2024年3月15日
03:03 分鐘
流亡印度藏人：重獲自由 但為未來擔憂
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過去曾一度每年有數千藏人逃離中國、前往印度，去年，這一人數還不到十來人。西藏流亡政府提供了這一訊息。活動人士說，藏人在中國的活動受到監控，許多人也擔心如果逃亡，可能會被捕，或者自己的親戚受到牽連。
2024年3月10日
2024年3月10日
女性參政？中國政治仍是男人的世界
女性參政？中國政治仍是男人的世界
正在舉行的本屆中國人大會議上，女性代表的比例僅略高於四分之一。而中共最高決策層則是清一色的男性。研究者和女權人士認為，在中國，不僅政策制定中沒有為女性考慮，女權活動還遭到打壓。
中國
2024年3月7日
2024年3月7日
九七後首例 譚得志煽惑罪上訴被駁回
九七後首例 譚得志煽惑罪上訴被駁回
相隔半世紀，港府再度動用煽動罪控告異議人士，社運人士譚得志成為主權移交後首個因煽動罪而入獄的案例，被判40個月監禁。去年7月他提起上訴，如今被駁回。
2024年3月7日
2024年3月7日
俄羅斯警方拘留上百納瓦爾尼悼念者
俄羅斯警方拘留上百納瓦爾尼悼念者
哀悼納瓦爾尼的臨時活動和小規模抗議迅速被俄羅斯警方驅散。據人權組織稱，警方為此已經拘留了約177人。俄羅斯諾貝爾和平獎獲得者德穆拉托夫說，納瓦爾尼的遇害是「謀殺」。
2024年2月17日
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專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死
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隨著國安法案的全面收緊，許多人擔心香港的民主運動會遭徹底扼殺。長年為香港自由奔走於各國的美籍港人朱牧民在接受德國之聲專訪時表示，體驗過自由的人永遠不會忘記自由。這位遭到港府通緝的民主人士還強調，香港真正自由的前提是中國自由化。
香港
2024年4月20日
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歐盟供應鏈法踰越關鍵障礙 德經濟界提出批評
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歐盟供應鏈法克服了一個決定性的障礙。儘管德國政府在自民黨的要求下投了棄權票，但該法案在歐盟成員國中仍獲多數通過。德國經濟界代表作出批評，稱這不是人權的勝利，而是官僚主義的勝利。
歐洲
2024年3月15日
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楊恆均案見曙光？中國駐澳大使：可能不處決
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華裔澳洲作家楊恆均上個月在中國遭判死緩，引發多方關切。中國駐澳洲大使肖千11日出席活動表示，楊恆均的死刑有可能「不會執行」，並罕見提及他的健康狀況。
中國
2024年3月11日
2024年3月11日
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美國在比基尼環礁核試驗70周年 受害者求償路漫漫
70年前，當美國開始在太平洋比基尼環礁開始「城堡」系列核試驗時，下本節子的父親還是一個30歲的年輕漁民。後來他患上癌症，胃被切除四分之三。下本節子的願望是一個沒有核武器的世界。
日本
2024年3月1日
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在土耳其維吾爾人擔心被遣返中國
數十年來，從中國逃亡到土耳其的維吾爾人找到了一個安身之所。但如今他們擔心，如果土耳其議會批准與中國的引渡條約，自己是否會被遣返中國而面臨監禁。
2021年2月28日
2021年2月28日
05:18 分鐘
百餘名專家呼籲歐盟停止歐中投資協定
據德國《明鏡周刊》報導，百餘名中國問題專家以及人權人士呼籲歐盟停止與中國的投資協定，「至少是暫時」。
2021年1月25日
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