人權組織：中國遣返北韓脫北者 面臨迫害

人權組織稱，數千名北韓脫北者被中國遣返。他們被視為叛國者而面臨虐待、關押甚至處決。

（德國之聲中文網）人權組織呼籲國際社會增加對中國政府的壓力，停止強制遣返北韓"脫北者"。一旦返回北韓，這些"脫北者"會被視為叛國者，面臨關入政治監獄營、被虐待甚至處決。

據首爾人權組織北韓人民解放陣線的訊息，最近的一次遣返中，估計200名在中國吉林省警方行動中被拘的脫北者於4月26日被送回北韓。

該人權組織的訊息依據仍在中國的脫北者提供的情況，並與其它人權組織以及韓國政府消息源的類似報告相吻合。

位於華盛頓的北韓人權委員會執行主任斯卡拉托伊（Greg Scarlatoiu）表示："我們知道，在2023年八九月間，2000名北韓難民被強制遣返。通過這一政策，中國是在金氏家族政權反人類罪行上助紂為虐。"

受迫害的危險

斯卡拉托伊向德國之聲表示，被遣返的脫北者面臨受迫害的危險。然而，北京堅持認為這些脫北者屬於非法經濟移民，而不是逃脫一個壓迫政權以及飢饉的人們。

斯卡拉托伊表示，中國仍在繼續為金正恩政權提供保護。他說，國際社會、聯合國人權事務專員以及人權委員會必須繼續加大關注。

今年是中朝建交75周年，2024年被宣佈為朝中友誼年。

擔憂被中國遣返的北韓人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

一名脫北者的經歷

一名1997年與家人一道逃離北韓、如今生活在首爾的脫北者李愛延（Lee Ae-ran，音譯）表示："我想，中國遣返脫北者的原因之一是，北京希望與北韓保持緊密的關係，特別是中國國家主席習近平正在如此強力地推動社會主義以及同類國家的聯盟。"

李愛延當時在僅15天內得以越過北韓邊界進入中國，然後安全抵達東南亞一個國家。之後她繼續前往韓國。

如今，她說，北韓政權下，人們要想逃離該國變得更困難。埋設了更多地雷，到處是鐵絲網，巡邏的士兵接到命令擊斃任何企圖逃離的人。但與此同時，北韓政權也試圖從被遣返的脫北者那裡壓榨金錢。李愛延說，最近一段時間聽到一些情況，如果繳納足夠的罰金，脫北者或其家人可免於懲罰。

平壤於2020年關閉了與中國的邊界，以防止新冠疫情的散播。重新開放邊界後，中國遣返脫北者引發很多仍在中國的北韓難民的擔憂。而北韓和中國的關係越近，在中國的北韓人擔憂越大。

一些北韓人為讓自己身份合法化而與當地人結婚，儘管這樣做所帶來的法律保護也微乎其微。而他們擔心，中國當局會加大遣返脫北者的努力，很快將輪到自己。

地緣政治因素

過去，中國對"不惹事"的脫北者採取容忍的做法。但如今，那些試圖前往東南亞國家、進而逃往韓國的脫北者，受到中國當局的強硬對待。

韓國學者宋英蔡（Song Young-Chae，音譯）認為，目前中朝更緊密的關係也是更廣闊地緣政治的結果。"中美對抗加劇，北京正尋找更多盟友並加強與現有盟友的關係。這一對立關係也對北韓有利。"

嚴厲的懲罰

他說："必須指出，北韓政權內部不穩定，他們不想讓本國民眾知道脫北者的事情，以防更多人受到鼓勵而嘗試逃離。"

宋英蔡表示："所以，懲罰才那麼嚴厲。很難過，也很難去設想，但我們聽到很多脫北者被遣返後受到虐待、在非常惡劣的條件下被強迫勞動、被送往集中營、強迫墮胎、甚至面臨被處決風險的消息。"

他表示，因此，必須採取更多行動讓北京停止遣返北韓脫北者。

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