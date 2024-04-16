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人大
人大指中國的人民代表大會制度，包括全國人大以及地方各級人大，。人大常委會統領全會，在大會會期之外代理行使全會的職權。按照憲法規定，全國人大本應為中國的最高權力機關。
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即時新聞
2024年4月16日
2024年4月16日
報告：中國異議人士家屬仍面臨「連坐罰」
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深度報導
德語媒體：沒有高潮的習峰會
德語媒體：沒有高潮的習峰會
中國人大會議如期結束後，德語媒體評論指出，在黨統領一切、習近平統領黨的時代，中國的政治固化和經濟開放已成為不可調和的矛盾。
政治
2024年3月12日
2024年3月12日
德語媒體：中國的「花瓶議會」和被矮化的總理
德語媒體：中國的「花瓶議會」和被矮化的總理
中國一年一度的人大會議已經結束，會議的內容和議題並無太多新意，但取消總理記者會和修訂國務院組織法均向外界發出了一個明顯的訊號，那就是中國黨和國家領導人習近平的權力正在進一步的穩固和擴展。
媒體
2024年3月11日
2024年3月11日
中國兩會閉幕：經濟求解，安全為本
中國兩會閉幕：經濟求解，安全為本
當地時間周一下午，十四屆中國全國人大二次會議在北京舉行閉幕會，為期一周的中國本年度兩會落下帷幕。會議雖然較多關注中國經濟面臨的挑戰，但推出具體措施卻有限。
政治
2024年3月11日
2024年3月11日
中國人大民生記者會關鍵詞：穩就業 穩樓市
中國人大民生記者會關鍵詞：穩就業 穩樓市
中國當局坦言，就業總量壓力不減，穩就業還需付出更多的努力。與此同時，該國穩定房地產市場的任務依然艱巨，傳染病防控形勢也仍舊嚴峻。
政治
2024年3月9日
2024年3月9日
人大誓言推出一系列法律"捍衛國家安全"
人大誓言推出一系列法律"捍衛國家安全"
2024年，中國將推出一系列安全法律，以"堅決捍衛"其主權。中國全國人大委員長趙樂際周五在兩會上作出這一表態。有分析認為，習近平任下，國家安全立法成為人大工作的一大重點。
政治
2024年3月8日
2024年3月8日
女性參政？中國政治仍是男人的世界
女性參政？中國政治仍是男人的世界
正在舉行的本屆中國人大會議上，女性代表的比例僅略高於四分之一。而中共最高決策層則是清一色的男性。研究者和女權人士認為，在中國，不僅政策制定中沒有為女性考慮，女權活動還遭到打壓。
平權
2024年3月7日
2024年3月7日
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焦點話題
人大報告刪「和平統一」 對台強硬或過度解讀？
中國漁船金門翻覆案談判僵持之際，中國總理李強在兩會期間發表政府工作報告，涉台部份刪除了慣例出現的「和平統一」，引發揣測。有學者向DW表示不必「過度解讀」，也有專家指出北京未來對台方針可能「多做少說」。
政治
2024年3月5日
2024年3月5日
當改變慣例成常態——中國總理記者會為何取消？
中國宣佈今年的人大閉幕後不舉行記者會，如無特殊情況，十四屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。該消息引起海內外廣泛關注，在中國的社群網站则成为被禁止討論的話題。海外社交平台上，研究中國問題的專家學者紛紛發表評論。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
危機中的中國
在安徽的一個鐘點工市場，不少人一大早就在路邊等活。招工的人不多，薪水也很低。這些人感覺到，目前中國的經濟形勢不容樂觀。經濟形勢預計將成為人大會議的主要議題之一。請看德廣聯記者的實地報導。
經濟
2024年3月4日
2024年3月4日
中國兩會聚焦經濟 人大後不舉行總理記者會
中國「兩會」4日起登場，總理李強將首次發表政府工作報告；不過，人大會議發言人表示，今年人大閉幕後將不舉行總理記者會。而外界關注焦點仍在於中國經濟，特別是李強將提出多高的經濟增長目標。中國經濟疲軟的當下，兩會能否端出救經濟的實質措施？
經濟
2024年3月4日
2024年3月4日
兩會前瞻：中國經濟怎麼救？
上一屆兩會，中國把2023年經濟增長目標訂為「5%左右」，最後官方稱實際增長5.2%。不過，專家向DW表示，去年真實的經濟成長恐怕不到1%。這一次兩會，中國總理李強將首度發表政府工作報告，他會喊出多高的增長目標，又將提出什麼樣的經濟措施？
經濟
2024年3月1日
2024年3月1日