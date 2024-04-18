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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

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七大洲中面積最大，人口最多的一個洲。面積4457.9萬平方公里，覆蓋地球總面積的8.6%（或者總陸地面積的29.4%）；人口總數約為40億。

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深度報導

2024年4月11日張美蘭出庭情形

越南反腐運動是否搞得過頭了？

越南反腐運動是否搞得過頭了？

越南億萬富翁張美蘭在反腐運動中被判處死刑。越共當局表示，他們正在重整國家形象。然而，越南的歐盟夥伴表示「在任何時候、任何情況下都堅決反對死刑」。
政治2024年4月18日
2019年6月28日，普丁、莫迪與習近平在大版G20峰會上

普丁的權利游戲：俄羅斯轉向亞洲

普丁的權利游戲：俄羅斯轉向亞洲

再次勝選的俄羅斯總統普丁越來越向東方靠攏，並深化與印度和中國的關係。這兩個國家對俄羅斯有多重要？全球最大國家俄羅斯又能為中印帶來什麼好處？
政治2024年3月24日
川普当選會不會讓美國盟友分崩離析？

德語媒體:亞洲需要北約 但川普会讓其泡湯

德語媒體:亞洲需要北約 但川普会讓其泡湯

《世界報》的一篇客席評論指出，如果川普再次當選美國總統，「亞洲版北約」就將成為泡影，而亞洲任何一個國家都無法獨自抗衡越發具有侵略性的中國。《西南新聞報》則指出，面對充斥歐洲市場的中國產廉價太陽能板，歐洲國家不應該啟動補貼競賽。
媒體2024年3月2日
China | Militärparade auf dem Tian』anmen-Platz 1989

受到多項批評 谷歌暫停人工智慧成像功能

受到多項批評 谷歌暫停人工智慧成像功能

谷歌上周五宣佈暫停人像生成功能，起因是受到"反白人"的批評，比如，有用戶稱，谷歌所生成的"納粹時期德國士兵"圖像有黑人和亞洲女性面孔。除此之外，谷歌還受到批評，拒絕生成與抗議運動有關的圖像，其中也包括天安門廣場抗議或香港民主運動。
技術2024年2月26日
據首爾情報官員稱，自去年8月以來，北韓已經向俄羅斯交付了至少10次武器

俄羅斯軍火交易提振北韓經濟

俄羅斯軍火交易提振北韓經濟

得益於跟俄羅斯的武器交易，北韓有望在5年來首次實現經濟正增長。不過，普通老百姓無法從中獲益。
政治2024年2月4日
Peru | Megahafenprojekt in Chancay

中國在秘魯建巨型港口 連接亞洲與南美

中國在秘魯建巨型港口 連接亞洲與南美

在秘魯漁港城市錢凱，一座由中國興建的巨型港口正在崛起，以期加快南美洲與中國之間的貿易。
經濟2024年1月31日
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