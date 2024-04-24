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頭條新聞
歐盟調查中國醫療設備公共採購 擔憂優先本國企業
經濟
2024年4月24日
2024年4月24日
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪
2024年4月24日
2024年4月24日
布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程
2024年4月24日
2024年4月24日
美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職
2024年4月23日
2024年4月23日
網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點
2024年4月23日
2024年4月23日
訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權
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深度報導
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
台灣憲法法庭23日針對「死刑是否合憲」展開歷史性辯論，律師、法務部、專家與大法官從死刑是否侵害人性尊嚴、判決是否具有「恣意性」等展開言詞攻防。台灣會不會從此廢除死刑，釋憲最快3個月內就會有結果。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
廣東暴雨來襲 洪災提早來到
廣東暴雨來襲 洪災提早來到
廣東省多地近日連日暴雨，導致至少 4 人死亡，多人失蹤。受大範圍洪水和山體滑坡襲擊，超過 10 萬人被疏散。廣東夏季多發洪災，但今年的洪水來得比往年更早。
經濟
2024年4月24日
2024年4月24日
01:26 分鐘
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
4月23日，台灣憲法法庭就死刑是否違憲展開言詞辯論。法庭上12位大法官的裁決，將成為台灣未來死刑存廢的關鍵。民調顯示，將近八成民眾不讚成廢死，台灣人怎麼看這次的死刑釋憲？他們認為，沒有 死刑的台灣會是什麼樣子？
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分鐘
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中國
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
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台灣
台灣死刑存廢釋憲 三件你要知道的事實
台灣憲法法庭23日首次針對死刑是否違憲展開辯論，3到5個月內會宣示結果，可能依循同婚釋憲，帶來重大司法變革。此案由人權團體及律師為37名待決死囚提出，引起各界高度關注和辯論。台灣準備好廢除死刑了嗎？
人權
2024年4月23日
2024年4月23日
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焦點話題
專訪：中國間諜在德國也很活躍
負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分鐘
AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕
德國另類選擇黨歐洲議会大选头号候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有報導指出，克拉在該黨日益親華的立場方面發揮了關鍵作用。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？
德國電視一台一部紀錄片顯示，2021年中國23名活躍的游泳運動員興奮劑檢測呈陽性的一起事件顯然未公之於眾。世界反興奮劑組織受到抨擊不作為。
體育
2024年4月22日
2024年4月22日
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觀點評論
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
評論
媒體
2024年4月24日
2024年4月24日
德語媒體：一切為了黨國利益
評論
媒體
2024年4月23日
2024年4月23日
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
評論
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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文化生活
只要你過得比我好——韓國粉絲含淚送別大熊貓福寶
大雨沒有阻擋韓國民眾為大熊貓福寶送別的熱情。 這只2020年在韓國出生的雌性熊貓4月3日返回中國。 喜愛福寶的韓國粉絲目送汽車離去，不少人大聲痛哭。
旅行
2024年4月3日
2024年4月3日
02:27 分鐘
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