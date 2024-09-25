亞洲實力指數：美國仍居首，中國軍力在趕超

澳洲洛伊研究所最新公佈的亞洲國家綜合實力年度評估顯示，美國仍是亞洲地區的頭號強國，中國的崛起尤其體現在經濟和地緣關係上，但趕超的勢頭有所放緩。

（德國之聲中文網）根據獨立智庫洛伊研究所（Lowy Institute）的《亞洲實力指數》（Asia Power Index）報告，美國依然是亞洲最具影響力的大國。報告同時顯示，中國尤其在軍事領域正在迎頭趕上。

「亞洲實力指數」對亞洲27個國家的影響力進行評估，在軍事、經濟、國防和外交等方面作排名比較。該報告自2018年起每年發布一次。報告將美國和中國同歸為「超級大國」（Superpowers），排名中間的有16個國家，另有9個國家屬於「弱勢」國家。

今年的報告顯示，在八項指數中，美國有六項領先於中國，在國防網路、文化影響力、經濟能力、軍事能力、未來資源和抗壓性方面，美國都領先中國，而中國在整個亞洲擁有更強大的外交和貿易關係。

報告寫道，「美國和中國似乎正在進行一場長期較量」。

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印度尼西亞 中美夾縫裡的下一個超級大國? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

亞洲軍力快速部署：中國領先

隨著北京投入大量資金擴充武裝力量，其與華盛頓在軍事能力方面的差距繼續縮小。報告稱，與美國相比，中國現在更有能力在發生衝突的情況下在亞洲持續快速地部署軍隊，這是中國首次在這一指標上領先於美國。

報告作者之一蘇珊娜‧帕頓（Susannah Paton）在接受澳洲广播公司（ABC）採訪時說，儘管中國人民解放軍存在「長期的不足」，但中國在軍事力量方面的投入及其天然的地理優勢正在削弱美國的地位。

不過報告同時指出，美國致力於加強同日本、澳大利和菲律賓等盟國的防務關係，讓美國在亞洲的實力地位得到了強化。

中國停滯，印度超日本

在經濟關係和外交影響力這兩項指標上，中國排名最高。這反映了中國與該地區其他國家之間強大的貿易和投資關係以及廣泛的外交接觸。在經濟能力這一項，美國仍領先於中國。在新冠疫情後，中國仍未完全恢復其在互聯互通方面的優勢。

作者帕頓認為：「美國的經濟表現相對好於中國，而且從未來的資源和人口趨勢來看，美國比中國更有優勢。」

中國表現相對最弱的一項是國防網路（defence networks），居第七位。但自2018年以來，中國在這一指標上的排名已上升了5位。

報告認為，中國的整體實力處於停滯狀態。報告稱：「中國的實力既沒有提升，也沒有被削弱，而是停留在一個低於美國的水準，但仍顯著強於其他亞洲競爭對手。」報告作者認為，背後的原因主要是中國的經濟增長放緩，以及人口老化等長期的結構性問題。

印度目前在亞洲實力排行榜上超越了日本，名列第三。作者認為，印度的影響力與其擁有的資源和潛力不相符，仍有上升的空間。

排名第四到第八的國家分別是日本、澳洲、俄羅斯、韓國和新加坡。台灣排名第14。

(ABC, ChinaTable, Lowyinstitute.org)

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