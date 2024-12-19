五角大樓今年的中國軍力報告有哪些內容？

美國五角大樓發布的年度中國軍力報告認為，北京近年來在軍事現代化進程中取得進步，甚至在某些方面已構成對美國的潛在威脅。報告還指出，腐敗問題仍是阻礙中國國防建設的重要因素。

（德國之聲中文網）美國國防部周三（12月18日）發布了國會授權的關於中國軍事與安全發展的年度報告。報告援引情報部門的資訊以及公開數據，認為中國數十年來一直在推動實現軍事現代化，並在近期取得了一些進展。

報告的主要內容：

海軍實力增長

中國海軍堪稱全球規模最大，擁有超過370艘艦艇和潛艇，相比五角大樓2022年報告中的340艘增加了30艘。報告認為，中國海軍正在繼續提升執行任務的能力，尤其是在第一島鏈（包括日本沖繩、台灣和菲律賓）以外的地區。

核武庫擴張

中國現有可操作的核彈頭儲備從去年的500多枚增加到2024年的600多枚。五角大樓預測，北京正努力快速推進核力量的現代化、多樣化，並不斷將其擴充，到2030年，中國核彈頭數量將超過1000枚。

報告指出，這將使中國在潛在的核衝突中，能夠瞄準比以往更多的美國城市、軍事設施和指揮地點。

空軍現代化

報導寫道，中國空軍使用的技術正「迅速接近」美國的標準，並正在實現航空器及無人機系統的現代化與國產化。

專家：中國需要測試能力以確保其核武庫可靠性 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

新型洲際彈道導彈

中國正在研發新型洲際彈道導彈，這將「顯著提升」其具備核能力的導彈部隊，並增加對核彈頭的需求。報告稱，中國可能在2022年完成了三處新的導彈井區域的建設，包括至少300個新的洲際彈道導彈（ICBM）發射井，其中部分已部署導彈。北京可能還在探索發展常規武裝的洲際導彈系統，這些系統有能力威脅美國。

拓展全球性的軍事存在

報告指出，中國正尋求擴展海外基礎設施和增強後勤能力，以便在吉布地基地之外「投射並維持遠程軍事力量」。報告估計，解放軍可能考慮在包括緬甸、巴基斯坦、孟加拉國、肯亞和奈及利亞等國家設立軍事後勤設施。報告補充指出，中國的全球軍事後勤網路可能會干擾美國的軍事行動。

加大對台灣的壓力

根據這份報告，2023年中國加大了對台灣的外交、政治和軍事壓力。北京「繼續通過多種手段向台灣施壓，瓦解台灣及周邊地區長期存在的現狀」。

使用的手段包括在台灣周邊海域維持海軍存在，增加進入台灣海峽中線及防空識別區的頻次，並在附近舉行大規模軍事演習。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向DW表示，這份報告給川普新政府提供了明確的政策方向，強調「壓制中國」的做法是正確的，並進一步「加足馬力」朝這個方向前進。

具體到中共軍事對台灣的威脅，蘇紫雲認為，中國擴張核彈頭庫存，也發揮了政治作用，即「從政治上阻絕其他國家可能會協防台灣的意願」。不過，在他看來，即使是川普上台，未來一旦「台海有事」，「美軍高度關切的可能性依然是非常高的」。他說，「川普并不是孤立主義，他只是要這些安全夥伴多分攤責任。」不過，對台灣而言， 防衛依然「是自己的責任，不應該去寄望所有的其他朋友」。

腐敗是絆腳石

美國五角大樓有關中國的軍力報告評述認為，解放軍打算在2027年達到現代化的里程碑，該目標包括加速情報、機械化及其他技術的整合，同時加快軍事理論、人員、武器和裝備的現代化步伐。

不過，解放軍內部貪腐嚴重的問題，恐怕會打亂中國自己訂下的現代化進程。報告指出，光是去年下半年，中國至少就有15位高階軍官和軍工產業高管被撤職，而這可能只是「冰山一角」，可能已經影響到其實現2027年現代化目標的進展。

中國外交部發言人林劍周四在例行記者會上說，這份報告和此前的類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見，他說，美國應停止年復一年發表這種不負責任的報告。

（綜合報導）

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