五一黃金周：近3億人境內出遊 香港熱度「退步」

剛剛過去的「五一」假期，中國的一些旅遊景點再次出現人頭攢動的熱鬧景象。但大陸遊客一度青睞的黃金周旅遊目的地香港，今年的業績卻並不如人意。

（德國之聲中文網）2024年的五一節長假，是中國結束疫情封控後的第二個五一黃金周。官方數據顯示，中國境內旅遊業進一步復甦。

中國文化和旅遊部周一（5月6日）發布的測算數據顯示，2024年「五一」假期國內旅遊出遊合計2.95億人次，同比增長7.6%，按可比口徑較2019年同期增長28.2%；國內遊客出遊總花費1668.9億元，同比增長12.7%，較2019年同期增長13.5%。

北京、上海、杭州、重慶等旅遊城市的景點又出現人頭攢動的景象，杭州西湖的斷橋、白堤等景點再現遊人摩肩接踵的擁堵場面。

文旅部數據中心客流大數據監測顯示，「五一」假期入出境遊客合計達367.2萬人次，其中入境遊客177.5萬人次，出境遊客189.7萬人次。新華社報導稱，隨著航線恢復、入境便利化措施的落地以及互免簽證國家數量的增多，入出境旅遊「快速恢復。」

五一黃金周，中國許多旅遊景點人滿為患（圖為重慶） 圖片來源： Li Hongbo/Avalon//Photoshot/picture alliance

但香港作為大陸遊客出境游曾經的熱門目的地，如今卻風光不再。據官方數據，此次五一長假期間，入境香港的中國內地旅客人次有76.6萬，略低於港府預期的80萬；較去年的62.6萬人次大增22.4%。不過，相關數據仍不及2019年的99.7萬中國旅客入境人次，即只及疫情前的77%。

而以中國客為主的澳門訪客，「五一」期間亦只有60.4萬，日均旅客人次不足12.1萬，低於澳門政府預期的13萬人次。

大陸客在香港：消費降級？

此外，大陸遊客在香港的消費開支水準也有所下降。路透社的報導稱，許多曾經蜂擁而至的內地富裕人士被成本上精打細算的遊客取代了。其中一些人只對免費的走馬觀花式的城市觀光感興趣，並在深圳過夜，以節省開支。

大陸遊客在香港的消費更加精打細算。 圖片來源： Vernon Yuen/NurPhoto/picture alliance

來自遼寧的一對年輕人對路透社記者說，他們更喜歡跟隨社群網站上的徒步導游，而不是參加旅行團或在奢侈品店購物。「我個人不太喜歡跟團，因為自由度比較低，我更喜歡漫無目的的遊逛。」

在年輕人中使用十分普遍的社交平台小紅書，成了為短期遊客，特別是「一日遊」提供香港旅遊攻略的首選。

香港理工大學飯店和旅遊管理學院的副教授梁堯忠對路透社表示，內地遊客旅行和消費習慣的改變與中國經濟復甦的遲緩有關。「中國經濟的復甦速度不如我們預期。當人們利用可支配收入時，他們現在變得更加謹慎。」

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而自2023年2月中國重新開放邊境以來，香港人到內地購物和娛樂的人數激增，周末人們紛紛湧向深圳和珠海等鄰近的內地城市出遊。許多人說內地的產品和食品更便宜，服務更好。五一假期後，香港的飯店和餐飲業也在抱怨這個黃金周的經營業績並不理想。

香港入境處數據顯示，5月1日至5日，中國旅客入境香港的人次逾76.6萬，而港人離境的，則有114.8萬人次，即港人離境人次比內客入境人次多約五成。



（綜合報導）

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