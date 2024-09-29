事實核查: 吃覆盆子、無花果真能防癌？

近來社交網路上流傳著一種「迷思」，就是食用某某水果可防癌。事實果真如此嗎？德國之聲（DW）帶你全面核查，去偽求真。

（德國之聲中文網）據悉，平均每五個人中就會有一人患上癌症。雖然現在有諸多方法可治療癌症，但每年仍有數百萬人死於癌症。據世衛組織（WHO）統計，僅在2022年，全球就有近1000萬人因癌症去世。這也讓一些打著抗癌標籤的食療大法走紅網路。

近期，德國之聲事實核查團隊就對社交網路上流傳的『水果抗癌說』展開深入調查，通過科學角度解析食療抗癌是否具有可行性。

說法：

一名Twitter用戶分享了一條關於食用覆盆子和無花果可預防癌症的影片。目前，該影片點擊率超過三百萬次。

德國之聲事實核查：不實

這位X平台（前稱Twitter）用戶分享的影片其實是截取了紀錄片《癌症真相——全球調研》（The Truth About Cancer - A Global Search）中的一個片段。這段影片中，美國作家、營養學顧問帕特裡克‧奎林（Patrick Quillin）說黑覆盆子是「真正的藥物」，可預防癌症。這是因為黑覆盆子富含花青素和抗氧化劑，而這些成分可以促使癌細胞自我毀滅。該紀錄片倡導所謂的自然療法，批評製藥公司的逐利性。

德國之聲核查：截圖中的影片所稱「黑覆盆子可以防癌」為虛假訊息 圖片來源： X

黑覆盆子真的能殺死癌細胞嗎？

對此，德國之聲採訪了德國耶拿大學腫瘤學教授尤塔‧休布納（Jutta Hübner）， 他提到「水果、蔬菜和沙拉中含有多種不同的次生植物物質，這些物質對健康有益」。不過，通過服用某種食物就能防癌的說法卻是極其不靠譜的。因為截至目前，沒有任何臨床研究結果可以支持這一說法。現有的科學依據要麼是在實驗室通過使用某種人工濃縮成分推導出，要麼是通過動物實驗得出覆盆子具有殺死癌細胞的抗氧化和抗炎屬性。

癌症為什麼更容易找上窮人？如何預防

然而，這些研究結果不能直接應用在人體上， 「人類的排洩和新陳代謝過程與動植物不同」， 休布納解釋道，「首先需要明確個體就單個活性成分可耐受的劑量」。

此外，該類研究通常需要觀察個體十到二十年，在這段研究期間，研究對象不太可能只服用某單一水果。而這正是困難所在，考慮到研究對象還會吃其他食物，因此很難明確判定到底是覆盆子還是其他食物對預防癌症產生了影響。

無花果也可防癌？

在同一個影片中，奎林還談到了無花果也可以預防癌症。一項圍繞27項研究的綜述表明，無花果有預防癌症或在癌症治療中使用的可能性。然而，如黑覆盆子一樣，該說法缺少臨床試驗依據支持。

即使不能防癌，吃點無花果也是有益健康的 圖片來源： Nerijus Liobe/Zoonar/picture alliance

據2021年一項實驗室研究表明，無花果樹的乳膠成分可以抑制乳腺癌的生長，但同樣缺乏針對人類的研究。

英國癌症研究中心（Cancer Research UK）的馬克辛‧倫扎（Maxine Lenza）在接受德國之聲（DW）採訪時表示：「沒有任何食物具有百分百預防癌症的特性。」 她強調，均衡飲食比單一服用某種食物對健康更有益。

降低患癌風險是可行的

德國癌症援助組織（German Cancer Aid）參考了德國營養學會的營養建議後指出，標準的健康均衡飲食為每餐搭配四分之三的植物性食物和四分之一的動物性食物。

「人們可以通過不吸煙，少喝酒和塗抹防曬霜等方法降低患癌風險」，馬克辛‧倫扎（Maxine Lenza）指出。另外，尤塔‧休布納（Jutta Hübner）補充道，增加運動和體育鍛煉也有助於預防癌症。

如何正確地進行乳房自檢、排查乳腺癌？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

儘管如此，這些措施也只是降低患癌風險，並不能抗擊癌症。

喝咖啡有益降低患癌風險

帕特裡克‧奎林（Dr. Quillin）是何許人也？

影片中稱帕特裡克‧奎林為「Dr.「，這可能意味著他是一名醫生（Dr.）。然而，經DW事實核查團隊進一步核實，奎林並不是醫生，而是一位哲學博士（Dr.）。因此，他既沒有醫學背景，也沒有參與從事過癌症研究，只是學習過營養學。

奎林多年來一直在社群網站上發布一些與癌症相關的營養建議，他的帳號擁有數千名粉絲。此外，他還出版了多本營養方面的書籍。

對於聲稱吃覆盆子和無花果可預防癌症的言論，奎林尚未對DW的置評請求做出回應。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。