事實核查：黎巴嫩發生iPhone爆炸事件了嗎？

黎巴嫩接連發生尋呼機和對講機爆炸事件之後，大量關於蘋果手機、筆記型電腦和太陽能電池板被引爆的假圖片、假影片和虛假陳述在網上傳播，也引發了中國網民對蘋果手機安全的擔憂。

（德國之聲中文網）上周二（9月17日）和周三（9月18日），黎巴嫩接連發生尋呼機和對講機爆炸事件，襲擊目標是遭受大量傷亡的真主黨成員。這個由伊朗支持的政黨和武裝組織稱這些襲擊由以色列策劃，導致37人死亡、約3000人受傷。

爆炸事件發生後，大量關於蘋果手機（iPhone）、筆記型電腦和太陽能電池板被引爆的假圖片、假影片和虛假陳述在網上傳播。

在中國，包括一些知名博主在內的社群網站用户也在傳播這類虛假訊息。一條被廣泛傳播的帖子稱，有非中國產蘋果手機（iPhone）在黎巴嫩被引爆，並附有英文消息截圖，其中包含一張顯示汽車燃燒起火的圖片。此外，中文社群網站上还流傳一段蘋果手機被遠程引爆的影片。

中國媒體報導說，這類消息引發很多用戶對蘋果手機安全的擔憂。鳳凰網科技頻道在微博上創建了一則"你相信蘋果手機會被遠程引爆嗎？"的話題討論，其中選擇"相信"的網友佔比45.6%。

德國之聲（DW）事實核查團隊檢視了三則在網路廣泛傳播的訊息。

黎巴嫩也發生iPhone爆炸事件了嗎？

聲稱："黎巴嫩的一部iPhone也爆炸了"。一位社群網站用户在X平台（前Twitter）上分享了一張遭受損毀的iPhone圖片，瀏覽量超過80萬次。

DW事實核查：虛假。

這是一張舊照片，跟黎巴嫩目前發生的襲擊事件毫無關係 圖片來源： X

反向圖片搜索顯示，這是一張舊照片，跟黎巴嫩目前發生的襲擊事件毫無關係。這張遭受損毀的iPhone的圖片可以追溯到2021年3月，當時埃及新聞媒體Cairo24報導開羅Maadi地區發生一部iPhone發生爆炸，引發了火災並導致一名兒童受傷。

太陽能電池板爆炸，超過500人受傷？

聲稱："黎巴嫩：被破壞的太陽能電池板已經引發了嚴重的電氣火災。目前已報告超過500人受傷。"一位用戶在社群網站帖子中寫道，並附上了以色列國旗圖案，暗示是以色列的襲擊。圖片中還展示了著火的太陽能電池板和一棟起火的房屋。

DW事實核查：虛假。

反向圖片搜索顯示，這是由兩張舊照片拼貼而成的圖像 圖片來源： X

在黎巴嫩目前發生的襲擊事件中，沒有發現太陽能電池板爆炸的案例。反向圖片搜索顯示，這是由兩張舊照片拼貼而成的圖像。

通過反向圖片搜索，我們找到了這兩張照片：左邊顯示太陽能電池板著火的圖片可以追溯到2020年2月的一篇X帖子。在該帖子中，美國消防安全研究所分享了一篇關於光伏系統安全性的文章，並附上了這張圖片。

右邊顯示房屋著火的照片可以追溯到2020年12月。這場火災事件發生在加拿大，而不是黎巴嫩。

黎巴嫩9月19日發生了筆記型電腦爆炸事件嗎？

聲稱："2024年9月19日--筆記型電腦爆炸"，一位用戶在X平台上發布了一張被燒焦的筆記型電腦的照片。

DW事實核查：虛假。

反向圖片搜索顯示，這張圖片最早可追溯到2021年 圖片來源： X

這位用戶還補充說，"摩薩德勢不可擋"，以此指責以色列情報機構摩薩德是尋呼機、對講機，甚至筆記型電腦爆炸的幕後黑手。

目前沒有證據表明以色列或摩薩德策劃了尋呼機和對講機爆炸，也沒有可靠的報告表明發生了筆記型電腦爆炸。

這位用戶分享的圖片沒有提供任何相關證據。反向圖片搜索顯示，這張圖片最早可追溯到2021年，當時它被發布在Reddit上。

中國社群網站的传謠與辟謠

被官方嚴格控制的中國社群網站，一方面允許傳播這些虛假訊息，一方面也發布媒體的辟謠報導。《環球時報》報導稱，網路流傳的蘋果手機被引爆的影片，來自自媒體帳號斷章取義的裁剪。澎湃新聞報導說，網路上流傳的疑似蘋果手機損毀的圖片在2021年3月已經出現。

黎巴嫩爆炸事件後，一名持對講機的男子取出了設備中的電池（2024年9月18日） 圖片來源： Anwar Amro/AFP

網易發表的一篇帖子稱，"這個問題的關鍵，其實並不在於iPhone它真的安不安全，很多人心裡其實清楚，這種可能性等於0"，"但卻並不妨礙大家這麼想，原因就是過去的這些年，美國動不動就以國家安全禁止中國的產品在美國銷售"，"中國的一些消費者，同樣以'莫須有'的罪名，安到iPhone身上，也就順理成章了"。

（綜合報導）

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