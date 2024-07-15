事實核查：川普遇刺未遂，槍手到底是誰？

美國前總統川普在賓夕法尼亞州的一次競選集會上遭遇未遂暗殺。這一事件在社群網站上引發了大量虛假信息的傳播。

（德國之聲中文網）圍繞美國前總統川普遇刺未遂事件，社群網站上流傳著一些與嫌疑人身份有關的虛假訊息。

美國安全機構在行刺未遂事件發生後數小時內就確定了襲擊者的身份。聯邦調查局公佈了嫌疑人的姓名，根據德國法律的規定，我們隱去其部分姓氏，稱之為托馬斯‧馬修‧C.（Thomas Matthew C.）。

該嫌犯在向川普开槍後迅速遭到擊斃。安全部門告訴記者，嫌犯沒有攜帶身份證件，他們使用DNA和其他方法確認了他的身份。

儘管如此，社群網站上仍有很多帖子在傳播关于枪手身份的錯誤訊息和混亂訊息。

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社群網站傳播一張戴黑帽和墨镜的男子的照片，並錯誤地聲稱他就是槍手。

各種社群網站帖子都展示了一名戴著黑帽子和太陽鏡的男子的照片，並謊稱他就是槍手 圖片來源： X

相關傳言：「馬可‧維奧萊」是襲擊者

DW事實核查：錯誤訊息

襲擊發生後不久，各種社群網站平台上開始流傳一則虚假消息，聲稱襲擊者是名為「馬克‧維奧萊」的反法西斯激進分子。許多帳號分享了這一說法的社群網站帖子的截圖，如我們的图片所示，其中有一張戴墨鏡男子的照片。

圖片中的男子的確是一位名叫馬可‧維奧萊（Marco Violi）的義大利人，但他與賓夕法尼亞州的槍擊案沒有任何關係。根據他的Instagram個人資料，維奧萊是一名記者，主要報導足球新聞。

在Instagram上，維奧萊用義大利語說，事件發生時他人在羅馬，手機上的大量訊息讓他注意到了這條虛假新聞。維奧萊寫道：「我在羅馬，除了從我一直關注的Sky TG24電視節目獲取的訊息，我不知道還發生了什麼事情。」他表示將「對散佈這條虛假訊息的X平台帳號以及所有傳播這條訊息的媒體」提出指控。

維奧萊在自己的YouTube頻道上發布了多段影片，影片中的房間背景與流傳甚廣的那張圖片的背景相同。

圖片：

警方殺錯了人？這是一段惡搞影片。

該影片和圖像沒有顯示嫌疑人托馬斯‧馬修‧C。 圖片來源： X

相關傳言：襲擊者發布了一段影片，聲稱警方殺錯了人

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一段影片和一張圖片在社群網站X上流傳，影片中一名留着金色長發、身穿藍色襯衫的男子聲稱自己是襲擊者，並稱特勤人員並未擊中真正的襲擊者。該帖子寫道：「我叫托馬斯‧馬修‧C。我討厭共和黨人，我討厭川普。猜猜怎麼了？你們殺錯人了！」

這實際上是一個由X平台用戶製作的惡搞影片。後來，該用戶在該平台另外一個帖子中稱這是一個玩笑。在該影片和圖片廣為流傳後，該用戶將自己的推文設置為受保護狀態。該用戶個人資料目前不接受公開查看。

然而，許多人繼續分享該影片和圖片，聲稱它們來自真正的襲擊者。

甚至一些主流媒體也上當了，比如兩家印度網媒體、一家烏克蘭媒體和一家羅馬尼亞媒體的網站。

圖片：

一些社群網站帖子錯誤地聲稱麥克斯韦·Y.是川普遇刺未遂事件的襲擊者。

其他社群網站帖子傳播了聲稱馬克斯韋爾‧Y. 槍殺川普的圖片，但這並不是當局指認的槍手 圖片來源： X

相關傳言：嫌疑人不是托馬斯‧馬修‧C，而是麥克斯韋‧Y

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目前尚不清楚為什麼在暗殺未遂事件發生後不久，麥克斯韋‧Y.（Maxwell Y.）這個名字就迅速傳播開來。一些用戶發布了一張棕色長發男子的照片，聲稱他是嫌疑人，並在暗殺事件發生後被安全部隊擊斃。

德國之聲的研究表明，網路流傳的圖片上確實是一位名叫麥克斯韋‧Y.的人，但他與周六在賓夕法尼亞州巴特勒發生的槍擊案無關。這是通過名字搜索和反向圖像搜索發現的。2016年的媒體報導顯示，麥克斯韋‧Y.曾參與2016年川普的支持者和抗議者在匹茲堡的衝突。當時，麥克斯韋‧Y.被捕，他的照片被刊登在幾則新聞報導中。

川普遇刺未遂事件在社群網站上引發了若干虛假訊息。DW的事实核查團隊建議讀者在分享任何新聞或傳言之前保持謹慎態度和批判性思維。您想瞭解更多關於如何識別和驗證虛假內容的訊息嗎？請查看我們的相關文章和影片。

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