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主權
主權是一個國家對其管轄區域所擁有的至高無上的、排他性的政治權力。
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即時新聞
2024年4月6日
2024年4月6日
劍指中國？美日澳菲在南海舉行「海上合作」
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
客座評論：藍營立委笑蔡英文不登太平島的盤算
客座評論：藍營立委笑蔡英文不登太平島的盤算
國民黨要求台灣總統蔡英文在卸任前登上1600公里外的南海「太平島」，但國安局評估飛航、維安與南海局勢，「不建議」蔡英文前往太平島。藍營為什麼此時提出這樣的呼籲？
詹威克
評論
政治
2024年3月22日
2024年3月22日
菲律賓指責中國船隻進行危險行動
菲律賓指責中國船隻進行危險行動
菲律賓海警隊周日發布聲明，指責中國船隻在爭議島礁附近進行為期九天的巡邏時採取了「危險」的阻攔、跟蹤行動。
政治
2024年2月11日
2024年2月11日
中菲兩國同意"妥善管控涉海矛盾分歧"
中菲兩國同意"妥善管控涉海矛盾分歧"
中國外交部周四發表聲明稱，中菲雙方通過會談已達成共識，"同意進一步完善涉海溝通機制，繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態。"
政治
2024年1月18日
2024年1月18日
美菲軍艦展開南海聯合巡邏 中國同步巡航
美菲軍艦展開南海聯合巡邏 中國同步巡航
菲律賓軍方稱，菲律賓和美國周三開始在南海進行為期兩天的聯合巡邏，而中國軍方也宣佈同步於南海進行例行巡航。
政治
2024年1月3日
2024年1月3日
菲律賓尋求在南海勘探能源 謀求日本駐軍
菲律賓尋求在南海勘探能源 謀求日本駐軍
正在東京出席日本東協峰會的菲律賓總統小馬科斯表示，該國正在尋求啟動新的南中國海勘探項目，從而滿足能源需求。他還透露，與中國就共同勘探南中國海能源的對話「進展甚微」。與此同時，菲律賓與日本正尋求相互駐軍。
衝突
2023年12月17日
2023年12月17日
日本東協峰會:維護印太「基於規則國際秩序」
日本東協峰會:維護印太「基於規則國際秩序」
為慶祝日本和東協建立友好合作關係五十周年而舉行的特別峰會上，各國領導人就加強安全合作達成了共識。中國近年在南中國海的一系列強勢行為，引起了周邊國家的強烈不滿。
政治
2023年12月17日
2023年12月17日
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