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丹麥
北歐的君主立憲制下的議會民主國家。擁有二個自治領地：法羅群島和格陵蘭。
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深度報導
澤倫斯基稱軍援F16戰機是歷史性突破
澤倫斯基稱軍援F16戰機是歷史性突破
烏克蘭總統澤倫斯基稱，擬議中向烏克蘭提供F-16戰機的軍援計劃是一項歷史性突破。受無人機襲擊影響，莫斯科機場一度停止營運。
政治
2023年8月21日
2023年8月21日
媒體：首批烏飛行員明年中結束F-16受訓
媒體：首批烏飛行員明年中結束F-16受訓
據美媒引述匿名烏克蘭官員稱，首批F-16受訓烏克蘭飛行員僅6人，先接受四個月英語培訓，明年進行六個月戰鬥培訓。這意味著，他們具備飛行F-16的能力要到明年夏天。
政治
2023年8月11日
2023年8月11日
焚燒古蘭經：言論自由還是惡意侮辱？
焚燒古蘭經：言論自由還是惡意侮辱？
近年來，丹麥、瑞典等歐洲國家發生過多起公開場合焚燒古蘭經事件，引發全球穆斯林的強烈反應。焚燒古蘭經的動機是什麼？這樣的行為是否踰越了言論自由的邊界？
政治
2023年8月6日
2023年8月6日
世界上最長的沉管隧道什麼樣？
世界上最長的沉管隧道什麼樣？
世界上最長的沉管隧道即將誕生！它叫費馬爾貝爾特（Fehmarnbelt）隧道。這條隧道將穿過波羅的海，連接德國的港口城市漢堡和丹麥首都哥本哈根，為公路和鐵路乘客節省160公里的旅行距離。
技術
2023年4月30日
2023年4月30日
00:57 分鐘
德美阻擋中集收購案 貨櫃造商MCI另覓買家
德美阻擋中集收購案 貨櫃造商MCI另覓買家
丹麥馬士基集團旗下子公司MCI是歐洲最大海運貨櫃制造商。在美國和德國的雙重壓力下，中國中集集團對MCI的收購案被阻擋。無論最終買家是誰，MCI如今都不會輕易出售，因為暫時沒有其他買家願意像中集開價10億歐元。
經濟
2023年2月18日
2023年2月18日
04:02 分鐘
面對中國投資，歐洲該如何應對？
面對中國投資，歐洲該如何應對？
中國斥資約10億歐元收購丹麥貨櫃制造商馬士基集團的計劃，因為反壟斷部門的反對最終告吹。幾個月前，中資入股漢堡港爭議最終以縮水版方案完成入股。面對中國投資，歐洲該如何應對？
經濟
2023年2月4日
2023年2月4日
02:41 分鐘
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