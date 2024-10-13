中越總理舉行會晤 雙方簽署十項合作協議

中國總理李強對越南為期三天的訪問期間，中越雙方周日簽署了十項合作協議，內容涉及農業和跨境網路支付等廣泛領域。

（德國之聲中文網）中國是越南最大的貿易夥伴，也是越南加工業的重要進口國。今年頭三個季度，雙方貿易總額同比增加了21%，達到1480億美元。

一攬子合作協議簽署前，中國總理李強同越南總理范明政舉行了會晤。此前，李強還同越共總書記、越南國家主席蘇林舉行了會晤，雙方就加強農林合作達成了共識。路透社援引越南電視台VTV的報導稱，同李強會晤期間，越南總理范明政呼籲中方加強同越南的農業貿易，為越南農產品開放門戶，並改善邊境貿易的報關程序。

越南和中國還簽署了一項關於跨境鐵路運輸的協議。越南國家電視台報導稱：「越南總理建議，越中雙方應積極開展合作，使雙方簽署的關於建造現代化鐵路連接的文件能夠得到有效執行。」中越雙方已多次表達了擴展鐵路連接的意願，但迄今為止，既沒有出台具體計劃，也沒有公佈相關鐵路項目所需的費用。

一百多年前法國殖民者在越南修建的鐵路設施目前仍在營運使用。 圖片來源： SWR

中越兩國間的鐵路線，連接著中國雲南省會昆明和越南首都河內以及港口城市海防。這條鐵路線是一百多年前，法國在越南實行殖民統治時期所建造的，越南境內的路軌設施目前仍在使用，而中國境內的設備已經被高鐵線路所替代。

本周六，越南國家支付公司和中國的支付寶公司還就啟動中越跨境支付服務簽署了協議。

（路透社）

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