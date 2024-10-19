中資控股秘魯巨型港口擬11月試營運

中國建設的秘魯錢凱港將從下個月開始試營運上海航線，然後可能根據需求向亞洲其他地點發貨。有分析稱，該港有望成為中國在南美洲最重要的樞紐。在中國經濟放緩的情況下，這一希望尤為強烈。

（德國之聲中文網）中國建設的秘魯巨型港口錢凱（Chancay）港將從11月下旬開始試營運，每周發送兩艘貨櫃船。港口營運商中國遠洋海運集團（Cosco Shipping，簡稱中遠海運）的一名高管周五（10月18日）透露了這一消息。

這家中國國有航運巨頭的子公司中遠海運秘魯錢凱港（Cosco Shipping Chancay Peru）總經理特哈達（Carlos Tejada）介紹，11月中旬該港口正式啟用後，最初將涵蓋一條通往上海的直航路線，然後可能根據需求向亞洲市場的其他地點發貨。

「11月底，我們將進入所謂的『測試調整』階段，預計這一階段將持續到明年5月。然而，在這個軟啟動階段，我們已經可以處理實際貨物，每周將有兩艘直航船，」這位高管在秘魯-中國商務論壇後對記者如是表示。

特哈達補充道，錢凱港還將開通來自哥倫比亞、厄瓜多爾和智利的較小船隻的沿海運輸航線，這些船隻的貨物隨後將從錢凱運往亞洲，最初使用載重達14000個貨櫃的船隻，然後逐步增加到可容納24000個貨櫃的更大船隻。

秘魯錢凱港的一期工程預計將於下個月竣工（圖片攝於2023年8月） 圖片來源： Cesar Barreto/AP Photo/picture alliance

中拉之間的「陸海新通道」

位於利馬以北約80公里的天然深水港——錢凱港是中國一帶一路項目的一部分。據路透社今年年初報導，一名在利馬的外交人士透露，中國國家主席習近平預計將於11月前往秘魯參加亞太經合組織峰會（APEC），屆時可能為港口剪綵。

今年6月，習近平在北京會見秘魯總統博魯阿爾特時強調，雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為一條促進中秘共同發展的繁榮之路。

2019年，中遠海運集團旗下的中遠海運港口有限公司從秘魯火山礦業集團（Volcan Minera，又譯博爾坎礦業公司）購得了錢凱港口公司60%的股份，成為控股股東。其餘40%股份由秘魯火山礦業集團持有。而全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore）又持有秘魯火山礦業集團的部分股份。中遠海運已在該港口項目的一期建設工程中投資13億美元，預計該項目的總投資為35億美元。同時，中遠海運擁有錢凱港的「獨家經營權」。

中遠海運在錢凱港口項目的一期建設工程中投資13億美元 圖片來源： Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

美方擔憂

北京在秘魯大興土木建錢凱港一事引發美國的擔憂。美方擔心，中國將藉由控制錢凱港，進一步加強對拉丁美洲資源的掌控，深化在美方周圍國家的影響力。美國南方司令部司令理查森（Laura Richardson）曾在今年5月警告，中國可能將港口用於軍事用途。

《華爾街日報》6月發文指出，錢凱港竣工後將成為南美通向亞洲的門戶，促進中國與秘魯、巴西等地區國家的貿易，同時這也將可能挑戰美國在這個資源豐富的「後院」的影響力。此外該報還援引知情的前美國官員和前秘魯官員報導，美國已經與秘魯官員表達了自己的相關擔憂。報導指出，秘魯時任外長岡薩雷斯-奧萊切亞（Javier González-Olaechea）回應，如果美國憂心於中國在秘魯日益擴大的存在，那麼美國就應該加強自己的投資。

德語媒體關注

瑞士《新蘇黎世報》今年7月也對該項目進行了詳細的報導。文章引述根據美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）的追蹤稱，中國國有企業在全球64個國家的約100個港口擁有股份，覆蓋除南極洲外的所有大洋和大陸。通過這個密集的網路，中國已經處理了90%的貿易。此外，全球十大貨櫃港口中有八個位於中國。如今，報導繼續寫道，秘魯的錢凱港有望成為中國在南美洲最重要的樞紐，尤其是在中國經濟放緩的情況下，這一希望尤為強烈。錢凱港可能作為連接亞洲和南美洲的關鍵貿易中心發揮重要作用。習近平預計將親自出席港口開幕儀式也就不足為奇。

中國的電動汽車正在湧入歐洲市場（圖中），也希望通過錢凱港大批進入拉美市場？ 圖片來源： Lars Penning/dpa/picture alliance

《新蘇黎世報》的報導繼續介紹，現在，中國人希望通過錢凱港將他們的電動汽車、手機或廉價服裝打入拉丁美洲市場，相反，從拉美出口的將是天然氣、魚粉或礦物，以及對能源轉型至關重要的原材料，如銅和鋰。秘魯和智利擁有世界上最大且最純淨的銅礦。此外，世界一半的鋰儲量位於南美洲。中國已經在秘魯、玻利維亞、智利和厄瓜多爾擁有大量礦業開采特許權。

文章繼續分析，港口的規模和其有利的地理位置並不是讓美國愈加感到不安的唯一原因。最令人擔憂的是中遠海運作為控股股東所獲得的「獨家經營權」。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）研究中國與拉丁美洲關係的專家埃利斯（Evan Ellis）向該報表示：「通過這種壟斷，中遠海運可以控制成本效益高的航線。誰控制了基礎設施和航線，誰就控制了價格，並能以更低的價格交易其商品。」

《新蘇黎世報》的報導同時提到，自從中國開始在秘魯的小鎮錢凱建設深水港後，那裡發生了巨大的變化，爆破作業、威脅居民和腐敗行為頻發，在當地引發了越來越多的反對和抵抗情緒。



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