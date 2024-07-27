中菲協議後 菲律賓首次補給坐灘軍艦

菲律賓外交部稱，其海警船7月27日成功護送一艘民用船隻向阿雲津礁爭議水域坐灘的軍艦運送了補給物資。這也是一星期前菲中兩國達成相關協議後的首次補給行動。據悉，中國海警船隻在一旁密切監視，但是未予干涉。

（德國之聲中文網）菲律賓外交部在7月27日發布聲明稱，其一艘海警船當天成功護送一艘民用船隻向坐灘阿雲津礁（中方稱仁愛礁、國際通稱第二托馬斯淺灘）的「馬德拉山號」軍艦運送了補給物資，並輪換了駐守人員。菲律賓外交部強調，此次任務執行期間沒有發生異常情況，這也是菲中兩國就阿雲津礁補給問題達成諒解協議後的首次此類行動。聲明還強調，依法進行的例行補給任務是在菲律賓專屬經濟區內進行的，彰顯了菲律賓海軍與海警部門的專業素養以及外交部、國防部、國家安全委員會之間的密切協調。

一名菲律賓高階安全官員對美聯社透露，當天中國海警和菲律賓海警部門進行過溝通協調，兩國船隻因此並沒有像以往那樣隔空叫陣；而且中方船隻也沒有像過去那樣跟蹤、阻撓菲方船隻。這名不便具名的官員還強調，一星期前的諒解協議是由菲中兩國外交官在馬尼拉進行了一系列會談後達成的，旨在就該爭議水域達成雙方均可接受的臨時性安排，並不意味著任何一方認可對方的領土主張。

中菲有關爭議島礁達成諒解協議的消息最先是由菲律賓政府披露的。該國外交部7月21日通報稱，兩國就阿雲津礁的「馬德拉山」號軍艦日常用品補給和輪換任務的臨時安排達成了諒解，「雙方認識到，有必要繼續緩和南海局勢，通過對話和協商來管理分歧，並同意該協議不會損害彼此在南海的立場。」隨後，中國外交部也確認這一消息，但同時也強調「中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權」，而與菲方達成的協議則是「近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成的臨時性安排」。

菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr)則在7月22日發表國情咨文時表示，菲律賓在南海的立場「不能屈服」和「不能動搖」，但菲律賓將找到緩解爭議海域緊張局勢的方法。「在基於規則的國際秩序下，適當的外交渠道和機制仍然是解決爭端的唯一可接受手段。」

截至目前，中菲雙方均未透露「臨時性安排」的更具體細節。

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王毅呼籲菲律賓切勿「出爾反爾」

中國外長王毅此前一天（7月26日）在寮國首都萬象和菲律賓外長馬納羅(Enrique Manolo)會晤時表示，中菲關係正處於十字路口，對話協商才是正道。他說，「中方近日就仁愛礁人道主義生活物資運補問題同菲律賓達成臨時性安排，以維護海上局勢穩定。關鍵是菲方要履行承諾，不要再朝令夕改、出爾反爾，不要再反復倒退、節外生枝。否則，中方必將予以堅決回應。」馬納羅也回應說：「儘管雙方因海上問題面臨困難和挑戰，但菲方致力於通過對話協商緩和局勢，建設性處理分歧。近期雙方舉行南海問題雙邊磋商機制會議，就管控海上局勢達成一致，體現了雙方善意，同時不影響各自立場，菲方願落實好這些共識。」

在同一場會晤中，王毅還警告菲律賓不要引入美國中程導彈系統，否則「將製造地區緊張對立，引發軍備競賽，完全不符合菲律賓人民的利益和願望。」

王毅此次前往寮國是為了參加7月27日的東協國家外長會議。美國國務卿布林肯也同樣與會，他在會議開始前說：「我方很高興地注意到今天的成功補給行動，對此予以贊賞並期待這種情況能繼續下去。」布林肯同時也批評了中國此前在南海地區的「激化局勢和非法行動」，並含蓄地表示要促進亞太地區的「自由與開放」。

美國方面對南海爭議水域並無領土主張，但曾多次警告說，如果菲律賓軍隊在南海等地遭到武裝襲擊，華盛頓有義務保衛菲律賓。

王毅和布林肯將在7月27日晚些時候舉行會晤，「就共同關心的問題交換意見」。

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近期中菲頻頻衝突

菲律賓外交官本月早些時候曾表示，中菲雙方已同意建立一個高層熱線，防止在菲律賓定期向坐灘軍艦運送補給品時發生對抗。

在今年6月17日衝突中，據菲律賓軍方發布的影像，中國海警使用刀具等器械，刺破菲律賓船隻。菲律賓軍方還稱，一名水手在衝突中失掉一個手指，嚴重受傷。

第二托馬斯淺灘位於菲律賓巴拉望省以西195公里處，屬於菲律賓的專屬經濟區。該島礁距離中國海南島逾1000公里。

2016年海牙國際仲裁法庭裁決，中國對南中國海島礁的「歷史性權利」沒有法律依據，且所有南中國海島礁皆不能產生領海以及專屬經濟區。中國不承認海牙國際仲裁庭對南海事務有管轄權，更拒絕仲裁結果，今年6月中，中國出台海警執法新規定。根據新規定，「非法進入」中國領海的外國船舶可以被扣留，有「非法出入境嫌疑」的外國人可被拘留審查長達60天。

（路透社、美聯社、法新社）

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