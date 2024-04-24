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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

中美關係

作為２１世紀全球兩大強國，中美既是夥伴又是對手。

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即時新聞

2024年4月24日

布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程

2024年4月21日

布林肯下周訪華 談俄烏戰爭、台海、經貿

2024年4月17日

拜登呼籲將中國鋼鐵和鋁的關稅提高為三倍

2024年4月17日

中美防長1年多來首通話 美軍機飛越台海

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深度報導

China | Janet Yellen kommt in Guangdong an

德語媒體：耶倫艱難的中國之行

德語媒體：耶倫艱難的中國之行

美國財長耶倫一向被視為拜登政府中的對華鴿派，她此次中國之行的目的本是想化解經貿領域的中美爭端。但為期四天的訪華行程結束之際，耶倫還是對中國政府提出了措辭強烈的批評。
媒體2024年4月10日
中共如何破解威權宣傳的兩難困境

牆外文摘：中共官媒的取巧與「翻車」

牆外文摘：中共官媒的取巧與「翻車」

有評論認為，中共宣傳部門同時勝任傳達權威訊息和動員大眾功能的要訣，在於賦予不同重要等級的官媒、以及紙媒和網路新媒體渠道以不同的職責、不同的管理模式，多渠道、多角度、多層次地影響群眾。
政治2024年4月7日
China | US Finanzministerin Janet Yellen mit He Lifeng

耶倫在廣州明確談及產能過剩與公平競爭

耶倫在廣州明確談及產能過剩與公平競爭

訪華首日，耶倫在廣州與美國商會代表會晤，並與中國副總理何立峰、廣東省長王偉中會談。她表示中國產能過剩的程度加深，並呼籲中國為外國企業提供公平的條件。
經濟2024年4月5日
甘思德（Scott Kennedy）是美國國際戰略研究中心的學者，他於4月4日接受DW採訪。

專訪甘思德：中國欲吸外資 從傾聽民意開始

專訪甘思德：中國欲吸外資 從傾聽民意開始

美國智庫學者甘思德過去36年來多次造訪中國，最近一次是參加今年的「中國發展高層論壇」。他接受DW專訪，提出他對外商投資信心和中美關係走向的觀察。他怎麼看待現在的中國？
經濟2024年4月5日
China | Janet Yellen kommt in Guangdong an

耶倫訪華帶警訊 中美最佳狀態「管控下的對立」？

耶倫訪華帶警訊 中美最佳狀態「管控下的對立」？

中國的大規模補貼導致產能過剩，溢出至全球市場，對其它國家構成壓力。美國財長耶倫在一年不到的時間內第二次訪華，尋求傳達這一訊息。專家指出，儘管中美重返對話，但主要摩擦點未能解決。
政治2024年4月5日
北約今後是否應當以中國為主要對手？

德語媒體：拉攏中國還是遏制中國？

德語媒體：拉攏中國還是遏制中國？

《世界報》就北約成立75周年刊評指出，自由世界面臨的最大威脅就是中國，所以軍事同盟北約必須將重心逐步往亞太地區轉移。《商報》則刊發前德國駐美大使的客席評論，認為被夾在美中爭霸中間的歐洲，應該利用中國焦頭爛額的時機來促使北京在歐中關係上讓步。
媒體2024年4月4日
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焦點話題

賴清德是否會面臨更複雜的台海兩岸局勢？

牆外文摘:制止中國越線 賴清德當學菲律賓

有評論指出，賴清德的勝選為台灣提供了一個機會，使其對北京的軍事侵略能夠採取一種更透明的、類似於菲律賓的做法。同時，華盛頓還應與台北協調，以更有效的方式遏制中國的挑釁。
媒體2024年3月3日
Deutschland München Sicherheitskonferenz | Wang Yi

中美針鋒相對 王毅批華盛頓「霸道」

在中美雙方下令關閉對方領事館後，中國外長王毅7月28日抨擊美國 「橫衝直撞、蠻橫無理」，但呼籲兩個大國進行 「理性溝通」。
政治2020年7月29日