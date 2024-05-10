中美恢復非法移民遣返合作 「走線「」潤美」恐遭遣返

據美聯社報導，中美雙方已悄悄恢復了非法滯留美國的中國移民的遣返合作。去年美國邊境官員在南部邊境逮捕了超過3.7萬名中國公民，同比增長10倍。上個月，美國副國務卿坎貝爾曾抱怨中方未努力控制中國「非法」移民湧入美國。

（德國之聲中文網）據美聯社報導，去年11月，美中兩國領導人在加州舉行會晤之後，兩國間不斷重建和擴大接觸。根據最新消息，北京和華盛頓悄然恢復了在驅逐非法滯留美國的中國移民方面的合作。

2022年8月中國暫停這一方面的合作後，從墨西哥非法入境美國的中國移民數量急劇增加。2023年，美國邊境官員在南部邊境逮捕了超過3.7萬名中國公民，同比增長10倍，進一步加劇了美國總統選舉期間因移民問題引發的緊張局勢。

中國外交部在本周發給美聯社的一份聲明中表示，北京「願意與美國在移民執法領域保持對話與合作」，並接受已核實中國國籍的人員被驅逐出境。

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美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）上個月在美國眾議院預算聽證會上表示，他與中國同行進行了「接觸」，以確保中國開始接受遣返航班，從而「我們可以為那些沒有合法理由留在美國的中國移民承擔後果」。他還表示，已經有一架驅逐航班飛往中國，這是「多年來的第一次」。

美國移民和海關執法局沒有回應美聯社詢問關於合作細節以及已被驅逐或等待驅逐的中國公民人數的請求。如果沒有中國政府的合作，美國就無法遣返沒有合法居留身份的中國移民。

目前還不清楚這一合作在何時恢復的，但據跟蹤驅逐航班的倡導組織「邊境見證人」（Witness at the Border）的卡特賴特（Thomas Cartwright）稱，一架載有少量但數量不詳的被驅逐者的包機於3月30日降落在中國東北城市沈陽。卡特賴特說，該組織尚未發現其他飛往中國的航班，但一些移民可能是通過商業航班被驅逐出境的。

卡特賴特說，3月30日被遣返的中國公民人數不多，因為他們搭乘的是灣流V公務機（Gulfstream V）。這架飛機從亞利桑那起飛，在德克薩斯和阿拉斯加停留後飛往中國。這種機型座位數通常為14座。

美聯社指出，但這是一個跡象，表明在中國政府因時任眾議院議長佩洛西訪問台灣而停止合作後，北京和華盛頓在遣返驅逐出境非法移民的問題上再次進行合作。

佩洛西訪台之後，北京方面還停止了同美國之間的高層軍事對話、禁毒合作和氣候變化談判，兩國關係跌入低谷。

拜登總統在加州會見中國國家主席習近平時，雙方才同意重啟軍方對話，並合作打擊芬太尼。在此之前，有關氣候變化合作的對話已經恢復。

今年4月，美國副國務卿坎貝爾曾抱怨說，中方未努力控制中國「非法」移民湧入美國。北京反駁稱，「堅決反對任何形式的非法移民，嚴厲打擊各種形式的非法移民組織」。

美國邊境巡邏警察逮捕的中國人數量在2023年11月達到頂峰，但在今年前3個月出現下滑趨勢。

另據美國媒體報導，據知情人士透露，拜登政府很快將通過一項新規定來收緊美墨邊境的庇護申請，以減少非法越境的數量。

報導稱，該提案將使得非法入境的人很快被驅逐出美國，而不是讓他們等待數月，甚至數年的庇護程序。

移民問題仍然是美國總統大選前選民最關心的問題之一。

（美聯社等）

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