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中東
在地理上，中東地區和西亞大致重疊，同時也包含部分北非地區，但不包括外高加索區域。
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即時新聞
2024年4月19日
2024年4月19日
美媒：以色列發起空襲 伊朗稱擊落無人機
2024年4月17日
2024年4月17日
中國和沙烏地在以伊衝突中斡旋？
2024年4月14日
2024年4月14日
德國總理肖爾茨強烈譴責伊朗空襲以色列
2024年4月12日
2024年4月12日
中國敦促美國在解決中東問題上「發揮建設性作用」
2024年4月5日
2024年4月5日
擔心穆斯林抵制 麥當勞回購以色列經銷商
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深度報導
伊以衝突：誰對伊朗有影響力？
伊以衝突：誰對伊朗有影響力？
在當前伊朗與以色列的衝突中，各國外交活動頻繁，但究竟誰對德黑蘭有真正的影響力？
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會
2024年3月31日
2024年3月31日
肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤
肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤
德國總理肖爾茨周六（3月2日）在梵蒂岡與教宗方濟各舉行了私人會晤。中東局勢和俄烏戰爭很可能會在此次會晤中被提及。
政治
2024年3月2日
2024年3月2日
金磚國家如何看待中東衝突？
金磚國家如何看待中東衝突？
全球南方國家對抗佔主導地位的西方：在中東衝突中，金磚國家更傾向於對以色列持批評態度，並站在巴勒斯坦人一邊。然而，該組織並沒有一個正式的共同立場。
政治
2024年2月26日
2024年2月26日
G20外長峰會支持以巴兩國解決方案
G20外長峰會支持以巴兩國解決方案
巴西外交部長維埃拉表示，在巴西舉行的二十國集團（G20）外長峰會上，各國外長廣泛支持以兩國方案解決中東衝突。以色列总理納坦雅胡曾對此方案表示明確拒絕。
政治
2024年2月23日
2024年2月23日
澤倫斯基：不要问烏克蘭人戰爭何時結束
澤倫斯基：不要问烏克蘭人戰爭何時結束
乌克蘭總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議上呼籲西方國家加大對俄羅斯和普丁的打擊力度。他說：「不要問烏克蘭人戰爭何時結束。問你們自己，普京為什麼還能繼續這場戰爭？」 他還邀請川普到前線視察，親自看看真實戰爭的後果。
政治
2024年2月17日
2024年2月17日
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