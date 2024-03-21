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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

中日關係

中國和日本是近鄰，兩國是亞洲經濟上最強大、政治上最有影響力的國家，兩國關係重要又複雜。

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深度報導

若僅考慮亞洲國家排名，台灣的幸福指數排名亞洲第二，僅次於新加坡

全球最幸福國家：芬蘭霸榜 台灣遠超中日韓

全球最幸福國家：芬蘭霸榜 台灣遠超中日韓

聯合國發布《世界幸福報告》，芬蘭再次蟬聯第一。若單比較亞洲國家，台灣人的幸福指數僅次於新加坡，遠勝中日韓等國。德國為何跌出前20了呢？
文化2024年3月21日
2023年韓國已經是連續第四年生育率低於1。

中日韓三國均備受生育率持續下降的困擾

中日韓三國均備受生育率持續下降的困擾

韓國公佈的2023年生育數據顯示，去年韓國新生兒人數同比減少7.7%，總和生育率為0.72，雙雙創下歷史最低紀錄。韓國的鄰國中國和日本也都飽受生育率持續下降的困擾。「養孩子和教育孩子太費錢」在這些國家是降低生育意願的主要原因。
社會2024年2月28日
菲律賓總統小馬科斯

菲律賓尋求在南海勘探能源 謀求日本駐軍

菲律賓尋求在南海勘探能源 謀求日本駐軍

正在東京出席日本東協峰會的菲律賓總統小馬科斯表示，該國正在尋求啟動新的南中國海勘探項目，從而滿足能源需求。他還透露，與中國就共同勘探南中國海能源的對話「進展甚微」。與此同時，菲律賓與日本正尋求相互駐軍。
衝突2023年12月17日
Vietnam | Chinas Präsident Xi Jinping in Hanoi

2023中國大事記

2023中國大事記

對於許多中國民眾來說，快要過去的2023年，依然是無比艱難，壞消息遠遠多於好消息的一年。能讓人高興起來的事情不多——但總還是有。DW德國之聲為您用12張圖總結2023年的中國大事記。
政治2023年12月13日12 張圖
中日韓外長會議時隔四年後於釜山舉行

中日韓外長承諾盡快召開三國領導人會談

中日韓外長承諾盡快召開三國領導人會談

中國、日本與韓國外長周日於釜山參加三國外長會議，除了確認將在多個領域開展合作，更重要的是三位外長一致同意：將盡快召開中日韓領導人會談。
政治2023年11月26日
中日外長11月25日在釜山會晤

日本外相：日中兩國有望舉行安全會談

日本外相：日中兩國有望舉行安全會談

在中日韓三國外長會議在釜山舉行之前，9月剛剛上任的日本外相上川陽子和中國外長王毅舉行了雙邊會晤，並稱兩國有望在「不遠的未來」舉行安全對話。
政治2023年11月25日
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