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漢語，日韓稱中國語，書寫又可稱漢文、中文、華文、唐文，語言又稱華語、中國話等，漢語是聯合國官方語言之一。
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深度報導
客座評論：香港全球搶奴才
客座評論：香港全球搶奴才
加籍華裔「六四」學者何曉清（Rowena He）因為入境香港的工作簽證被拖延拒發，其僱主香港中文大學於3日時間便以「無工作簽證」為由，解僱何曉清，快速「炒魷魚」，引發外界質疑﹕還說搶人才，現在是自毀長城，誰還敢再來香港應聘？
政治
2023年11月4日
2023年11月4日
「六四」研究學者何曉清續簽被拒，遭香港中大解僱
「六四」研究學者何曉清續簽被拒，遭香港中大解僱
研究「六四」鎮壓的知名加拿大籍華裔學者何曉清的簽證延期被香港當局拒絕後，遭到香港中文大學「立即解聘」。她曾在哈佛大學任教，開設「六四」研究課程。
政治
2023年10月28日
2023年10月28日
中國「政治啟蒙」博主「編程隨想」證實被判刑7年監禁
中國「政治啟蒙」博主「編程隨想」證實被判刑7年監禁
本名阮曉寰的中國知名博主「編程隨想」在今年2月被法院以「煽動顛覆國家政權罪」判處7年有期徒刑。他的妻子對判決書多處內容表達質疑，表示將繼續上訴，同時也在與檢方交涉，希望由信任的律師為阮曉寰辯護。
政治
2023年3月24日
2023年3月24日
會中文更好找工作？蒙特內哥羅掀起學中文熱
會中文更好找工作？蒙特內哥羅掀起學中文熱
隨著一帶一路進行大筆投資，在蒙特內哥羅，越來越多的人開始學習中文，這一個冷門外語會給他們帶來更多的工作機會。
文化
2023年2月5日
2023年2月5日
01:47 分鐘
柏林華語獨立影展：不一樣的中國聲音
柏林華語獨立影展：不一樣的中國聲音
在中國主流電影於社會現實頗顯斷裂的今天，中國獨立影人紛紛將作品送往海外，他們從個人紀錄的角度為更廣泛的觀眾呈現了一個微觀下的中國。柏林的多元空間使它成為了華語文化圈的新自由之都。
文化
2022年12月3日
2022年12月3日
04:06 分鐘
拒絕被秩序改變的《廢物故事》
拒絕被秩序改變的《廢物故事》
真實、直接地聚焦被邊緣化的個體是中國獨立紀錄片導演們經常採用的敘事角度。一個來自西北的青年導演鄭儀飛用他樸素和真摯的影像語言向我們展示了一個違逆時代主題的人。
文化
2022年11月13日
2022年11月13日
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