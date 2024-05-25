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中情局前雇員承認為中國從事間諜活動

2024年5月25日

據美國司法部公佈的訊息，中情局（CIA）一名前雇員周五承認為中國從事間諜活動。

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Symbolbild - Überwachung - Spionage
圖片來源： Colourbox/S. Gnatiuk

（德國之聲中文網）71歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma）出生於香港，後加入美國國籍。他承認在2001年向中國有關部門提供了"大量美國國防機密情報"，儘管當時他已離開CIA12年了。

據美國司法部訊息，馬玉清當時與上海國安部門代表見面，而該會面是由同為中情局前雇員的馬玉清的哥哥發起的。馬玉清的哥哥出生於上海，後也加入美國國籍。

美國司法部的聲明中稱，馬玉清當時的會面是在香港一家飯店。會面的第三天結束時，中國情報官員向馬玉清的哥哥提供了50000美元現金，馬玉清數了錢。馬玉清和他的哥哥當時還同意繼續為中國情報部門提供協助。

聲明稱，2003年，美國聯邦調查局（FBI）在夏威夷雇傭馬玉清作為合同制語言學家，以此作為一項調查計劃的組成部分，對馬玉清的活動進行監控，調查他與中國的聯繫人。

2006年，中國情報部門向馬玉清提供了一些照片，馬玉清則說服他的哥哥提供了照片上至少兩人的身份訊息。

馬玉清承認，他在那一次以及2001年提供的訊息可被用於損害美國利益、或對中國有關部門有利。

馬玉清為美國聯邦調查局工作到2012年。

作為與檢察官達成的協議，周五，馬玉清認罪，承認合謀為外國政府收集或提供國防情報。按照該協議，馬玉清將被判10年監禁。但法官有權作出最終決定。若沒有該協議，他會面臨終身監禁。

（法新社、美聯社）

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