中國Gen Z新貴的奢侈時尚新風

中國經濟困境之下，年輕一代面臨失業率居高不下等難題的同時，仍有部分富有人群在購買奢侈品。不過，與他們的父輩不同，Z世代新貴對奢侈品的期待有所變化。

（德國之聲中文網）據香港普普華永道 （PwC）今年4月發布的《中國內地及香港地區奢侈品市場報告》，未來30年內，中國將有92兆人民幣財富傳承至高淨值人士二代。

報告稱，這些新一代富有的中國年輕人注重低調奢華以及健康可持續的生活方式。報告中舉例如天然安全鞋服產品等。此外，這些年輕一代以所謂「悅己」和「理性」為消費理念，喜歡保值增值的奢侈品珠寶。對他們而言，戶外運動、高端旅行、文娛展覽成為新風尚，比如滑雪、騎行。

美國商業新聞網站Business Insider 近日發表文章，認為中國Z世代（Gen Z）新貴與父輩對於奢侈的定義有所不同。這主要體現在，他們更注重產品的工藝而不一定是大牌，更喜歡可持續和慢生活方式。

並且，Gen Z新貴會避免過於吸引人注意的名牌標識。文章認為，這與中國對社群網站“炫富」的打壓有關。今年，一些以「炫富」為內容的中國網路紅人社交平台帳號被屏蔽，比如「王紅權星」、「柏公子」、「鮑魚家姐」等。所以，新富一代也轉向低調的所謂「老錢風」，靜悄悄地展現財富。

咨詢公司貝恩 公司今年6月指出，中國奢侈品市場承受兩個壓力因素：出國游的復甦以及本土經濟不確定性增加帶來的內需疲弱。而後者正在削弱中產階級的消費信心，也引發所謂「奢侈品羞恥」（luxury shame），即當經濟大環境蕭條時，盡量避免高調展現財富。

與此同時，Business Insider還指出，Gen Z也有自己的時尚新風，比如不介意將大牌與快時尚結合。

（據Business Insider等）

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