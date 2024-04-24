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頭條新聞
歐盟調查中國醫療設備公共採購 擔憂優先本國企業
經濟
2024年4月24日
2024年4月24日
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪
2024年4月24日
2024年4月24日
布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程
2024年4月24日
2024年4月24日
美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職
2024年4月23日
2024年4月23日
網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點
2024年4月23日
2024年4月23日
訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
廣東暴雨來襲 洪災提早來到
廣東暴雨來襲 洪災提早來到
廣東省多地近日連日暴雨，導致至少 4 人死亡，多人失蹤。受大範圍洪水和山體滑坡襲擊，超過 10 萬人被疏散。廣東夏季多發洪災，但今年的洪水來得比往年更早。
經濟
2024年4月24日
2024年4月24日
01:26 分鐘
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？
一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？
德國電視一台一部紀錄片顯示，2021年中國23名活躍的游泳運動員興奮劑檢測呈陽性的一起事件顯然未公之於眾。世界反興奮劑組織受到抨擊不作為。
體育
2024年4月22日
2024年4月22日
智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算
智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算
瑞典智庫最新報告指出，全世界軍費支出總額增長創下近15年以來新高。其中，中國身為國防支出第二大國，也觸發其印太鄰國紛紛漲軍費。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊
菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊
在中國與菲律賓因南海爭端而升高緊張局勢之際，中國舉辦的「西太平洋海軍論壇年會」和美菲聯合軍演都在本週展開。值得注意的是，菲律賓雖有受邀，卻並未派代表參加中國的海軍年會。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
專訪：我們的價值也是我們的利益
專訪：我們的價值也是我們的利益
英國諾丁漢大學教授傅洛達（Andreas Fulda）博士對德國總理肖爾茨的訪華之行提出批評，認為總理應當更加直言不諱地表明德國的價值觀與利益。屈從專制政權，不能帶來可持續的合作，也將損害經濟和安全等各方面利益。
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
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跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
專訪：中國間諜在德國也很活躍
負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分鐘
AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕
德國另類選擇黨歐洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有報導指出，克拉在該黨日益親華的立场方面發揮了關鍵作用。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死
隨著國安法案的全面收緊，許多人擔心香港的民主運動會遭徹底扼殺。長年為香港自由奔走於各國的美籍港人朱牧民在接受德國之聲專訪時表示，體驗過自由的人永遠不會忘記自由。這位遭到港府通緝的民主人士還強調，香港真正自由的前提是中國自由化。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
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觀點評論
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
評論
媒體
2024年4月24日
2024年4月24日
德語媒體：一切為了黨國利益
評論
媒體
2024年4月23日
2024年4月23日
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
評論
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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