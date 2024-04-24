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Knieoperation - Kreuzband

歐盟調查中國醫療設備公共採購 擔憂優先本國企業

經濟2024年4月24日
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即時新聞

2024年4月24日

金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪

2024年4月24日

布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程

2024年4月24日

美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中

2024年4月23日

陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職

2024年4月23日

網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點

2024年4月23日

訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權

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深度報導

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廣東暴雨來襲 洪災提早來到

廣東暴雨來襲 洪災提早來到

廣東省多地近日連日暴雨，導致至少 4 人死亡，多人失蹤。受大範圍洪水和山體滑坡襲擊，超過 10 萬人被疏散。廣東夏季多發洪災，但今年的洪水來得比往年更早。
經濟2024年4月24日01:26 分鐘
Belgien | Antony Blinken, Außenminister der USA

美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段

美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段

美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
政治2024年4月23日
Japan Tokio 2021 | Zhang Yufei gewinnt 200m Schmetterling bei Olympia

一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？

一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？

德國電視一台一部紀錄片顯示，2021年中國23名活躍的游泳運動員興奮劑檢測呈陽性的一起事件顯然未公之於眾。世界反興奮劑組織受到抨擊不作為。
體育2024年4月22日
圖為中國2019年10月1日在北京天安門廣場展示東風系列飛彈。（資料照）

智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算

智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算

瑞典智庫最新報告指出，全世界軍費支出總額增長創下近15年以來新高。其中，中國身為國防支出第二大國，也觸發其印太鄰國紛紛漲軍費。
政治2024年4月22日
29國海軍代表團22日在西太平洋海軍論壇年會開幕式合影。

菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊

菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊

在中國與菲律賓因南海爭端而升高緊張局勢之際，中國舉辦的「西太平洋海軍論壇年會」和美菲聯合軍演都在本週展開。值得注意的是，菲律賓雖有受邀，卻並未派代表參加中國的海軍年會。
政治2024年4月22日
Kanzler Scholz in China

專訪：我們的價值也是我們的利益

專訪：我們的價值也是我們的利益

英國諾丁漢大學教授傅洛達（Andreas Fulda）博士對德國總理肖爾茨的訪華之行提出批評，認為總理應當更加直言不諱地表明德國的價值觀與利益。屈從專制政權，不能帶來可持續的合作，也將損害經濟和安全等各方面利益。
政治2024年4月16日
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焦點話題

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專訪：中國間諜在德國也很活躍

負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治2024年4月23日02:47 分鐘
德國極右翼政黨選項黨（AfD）黨員克拉（Maximilian Krah）是該黨在今年6月即將舉行的歐洲議會大選中推出的首席候選人。他的一名中國助理涉嫌從事間諜活動被捕。

AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕

德國另類選擇黨歐洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有報導指出，克拉在該黨日益親華的立场方面發揮了關鍵作用。
政治2024年4月23日
朱牧民(Samuel Chu)是位於美國的香港民主委員會(HKDC)的總監。香港《國安法》2020年生效後，朱牧民因涉嫌煽動分裂國家、勾結外國勢力等罪名遭港府通緝。

專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死

隨著國安法案的全面收緊，許多人擔心香港的民主運動會遭徹底扼殺。長年為香港自由奔走於各國的美籍港人朱牧民在接受德國之聲專訪時表示，體驗過自由的人永遠不會忘記自由。這位遭到港府通緝的民主人士還強調，香港真正自由的前提是中國自由化。
政治2024年4月20日
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觀點評論

德語媒體：德國政界商界整體都過於親中

評論
媒體2024年4月24日

德語媒體：一切為了黨國利益

評論
媒體2024年4月23日

牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策

評論
政治2024年4月21日