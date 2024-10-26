中國駭客入侵美國電信 兩黨總統候選人團隊手機均遭截獲

（德國之聲中文網）美國媒體本周五（10月25日）報導稱，中國駭客試圖入侵美國共和黨總統候選人川普、其競選搭檔萬斯，以及與民主黨候選人賀錦麗競選團隊相關人员的手机。

《紐約時報》援引知情人士的消息報導稱，川普和萬斯的手機已被駭客組織截獲，調查人員正在確認是否有任何通訊內容被竊取。

美聯社也對此進行了報導，但援引的是自己的匿名消息來源。

報導發出後不到幾小時，《華爾街日報》報導稱駭客也將民主黨候選人賀錦麗競選團隊相關人員的手机锁定为入侵目標。

《華爾街日報》援引其消息來源稱，目前尚不清楚駭客已從這些設備中獲取了哪些數據。

川普竞選團隊指責哈里斯"助長駭客攻擊"

《紐約時報》稱，川普竞選團隊本周已被告知，電信系統威瑞森（Verizon）遭駭客入侵導致電話洩露，政府內外若干人員電話被入侵，川普和萬斯是其中之一。

川普和賀錦麗的竞选团队尚未就此次駭客入侵嘗試進行確認。圖為2020年6月18日，時任美國總統川普在在白宮，與州長就美國小企業復工問題舉行的圓桌會議上查看手機。 圖片來源： Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

美國聯邦調查局（FBI）和網路安全與基礎設施安全局（US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）發表的聯合聲明中並未提到政客是潛在被攻擊目標之一，但表示正在調查"與中國有關聯的人員，對商業電信基礎設施進行的'未經授權訪問行為'。"

聲明稱："美國政府各機構正通過密切合作緩解這一威脅，並與我們的行業合作夥伴協調，加強整個商業通信領域的網路防禦。"

美國最大的電信公司威瑞森表示其已注意到，有人嘗試對美國電信系統發起複雜的攻擊，以試圖獲取情報，並稱其正在與執法部門合作。

川普的競選團隊並未證實二人手機遭駭客入侵。但其競選團隊公關總監Steven Cheung指責哈里斯放任中國和伊朗對美國基礎設施的攻擊，目的是為阻止川普重返白宮，但未能提供任何證據。

大選前駭客攻擊加劇

美國當局一再發出警告稱，關鍵基礎設施和下個月總統大選面臨的網路安全威脅日益加劇，此外，敵對國家還可能通過散佈虛假訊息，以試圖影響選舉結果。

上個月，美國司法部指控伊朗革命衛隊三名成員在8月對川普和哈里斯的競選團隊進行了駭客攻擊。

美國當局一再發出警告稱，關鍵基礎設施和下個月總統大選面臨的網路安全威脅日益加劇 圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

美國聯邦調查局局長克里斯‧雷（Chris Wray）於今年1月向國會報告稱，調查人員已經搗毀了一個由國家支持的、名為"伏特颱風"（Volt Typhoon）的駭客組織，該組織將小型辦公室和家庭技術設備作為攻擊對象。

他們的最終攻擊目標包括全國各地的水處理設施、電網和交通系統。

克里斯‧雷上個月表示，聯邦調查局阻止了另一起來自中國的網路安全攻擊事件，20多萬台設備（包括攝影頭、錄像機和WiFi路由器）中被植入了惡意軟體。

克里斯‧雷認為，這些駭客的攻擊目標為大學、政府機構和其他大型組織。

在11月5日大選之前，《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）於周五發布的最後一項民調顯示，哈里斯和川普的民眾支持率均為48%。

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(美聯社、路透社)

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