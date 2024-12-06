中國防長董軍公開露面 英媒曾報導稱其涉貪腐被查

此前被英國《金融時報》報導稱涉嫌貪腐而遭調查的中國國防部長董軍再次出現在公眾視野。根據中國國防部消息，董軍在上海集體會見出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長。

（德國之聲中文網）中國國防部發布消息稱，12月5日，國防部長董軍在上海集體會見出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長。

11月27日，《金融時報》引涉知情的現任及前任美國官員說法報導稱，董軍當前正因涉貪遭調查。

當天，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上對這一報導回應了四個字：「捕風捉影」。

這篇報導發表前一周，董軍於寮國出席東南亞國家協會國防部長會期間，拒絕與美國國防部長奧斯汀會晤。

美國防長奧斯汀：美中會面的正確時間是任何時候 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

11月28日，中國國防部發言人吳謙在北京例行記者會上表示，中央軍委委員、政治工作部主任苗華涉嫌嚴重違紀，已被停職並等候調查。這是中國軍隊反腐鬥爭中落馬的最新一名高級官員。

此後外界猜測，也許《金融時報》將董軍和苗華二人混淆了。但之後一周的時間董軍也並未出席公開的活動。直到中國國防部周四發布了董軍在上海與非洲多國代表會面的消息。

中央軍委委員、政治工作部主任苗華（2019年資料照片） 圖片來源： KIM WON JIN/AFP

在這次會議中，董軍表示，中方願同地區國家軍隊一道，強化命運與共的理念引領，擔當維護安全的共同責任，推進更成體系的海上合作，賡續真誠團結的傳統友誼。希望各方共同努力，將此次研討會達成的共識有效轉化為合作成果，惠及地區人民，積極為新時代全天候中非命運共同體建設作出貢獻。

董軍此前擔任海軍司令，於去年12月被任命為國防部長，當時擔任國防部長剛剛七個月的李尚福被突然解職。而李尚福的前任、前中國國防部長魏鳳和也因涉嫌腐敗，在卸任後受到調查。今年6月，官方宣佈李尚福、魏鳳和被開除黨籍和軍籍，並移送軍事檢察機關法辦。新華社報導稱，兩人均被控涉嫌受賄罪，收受巨額錢款、為人「謀取人事利益」，嚴重違反政治紀律。

#中國反腐風暴

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