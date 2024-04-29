中國銀行憂遭美國制裁 中俄貿易改走「地下渠道」

擔憂受到美國制裁，中國大型銀行開始限制涉及俄羅斯交易的款項。據路透社報導，部分中國公司嘗試通過邊境的貨幣經濟人或加密貨幣來結算貨款，也有公司完全退出俄羅斯市場。

（德國之聲中文網）中國南方的一家家電製造商發現越來越難將產品外銷俄羅斯。並非產品有瑕疵，而是中國大型銀行出於對美國制裁的擔憂，正限制此類交易的支付。

這家廣東公司的王姓創辦人表示，該公司正考慮通過活躍於中俄邊境的貨幣兌換商來結算電器產品的貨款。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國對俄羅斯及俄羅斯實體實施了一系列制裁。

華盛頓指責中國成為俄羅斯的戰爭「助力」。如今美國威脅將制裁擴大到中國的銀行，這讓中俄之間的非軍事貿易融資開始冷卻。七名熟悉情況的貿易和銀行業人士表示，這給中國小型出口商帶來了越來越棘手的問題。

這些消息人士對路透社表示，隨著中國大型銀行撤出與俄羅斯相關交易的融資，一些中國公司正轉向邊境的小型銀行和貨幣經紀人等地下融資渠道，甚至是被禁止的加密貨幣。消息人士透露，一些公司完全退出俄羅斯市場。

中俄貿易走入「地下化」

王先生表示，他過去使用過的一家大型國有銀行告訴他，該銀行擔心在經手俄羅斯交易時可能會受到美國制裁。

中國四大國有銀行的一名銀行人員表示，他們已經收緊了涉俄業務的審查，以規避制裁風險。該名不願具名的銀行人員解釋稱：「主要原因是避免不必要的麻煩。」

消息人士稱，自上月以來，中國的銀行加強了對俄羅斯相關交易的審查，或者完全停止業務，以避免成為美國制裁的目標。

「中俄之間的交易將逐漸通過地下渠道進行，」一名中國東南部省份的貿易機構負責人說道。「但是這些方法伴隨巨大風險。」

一名在莫斯科工作的俄羅斯銀行家表示，用2021年就在中國被禁的加密貨幣付款可能是唯一選項，因為中國銀行，無論大小，都不可能通過「客戶身份審查」程序（KYC）確認客戶身份。

由於涉及敏感議題，路透社採訪到的消息人士皆不願具名。路透社無法確定從大銀行轉向隱秘交易途徑的交易規模有多大。

中國外交部法表示，不清楚這些商人所述的在中國主要銀行安排付款或結算款項的困境，已經將問題轉交給「相關部門」。中國人民銀行和國家金融監督管理總局沒有回應路透社的置評請求。

在中國被禁的加密貨幣付款可能是唯一選項 圖片來源： STR/NurPhoto/picture alliance

制裁的警告

美國國務卿布林肯周五與中國外長王毅在北京進行五個半小時會晤後表示，他對北京「助長了俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略戰爭」表達了「嚴重關切」。

儘管如此，布林肯上周對中國的訪問，包括期間與習近平的會晤，是美中緩和關係的最新舉措。圍繞不同議題的分歧使這兩個世界最大經濟體之間的關係在去年跌至歷史最低點。

美國官員警告稱，美國已準備好對為軍民兩用產品貿易提供便利的中國金融機構採取行動，而且初步討論了對一些中國銀行的制裁措施。但一位美國官員上周向路透社透露，華盛頓尚未制定實施此類措施的計劃。

中國外交部發言人表示，「中方不接受任何非法的單邊制裁。中俄之間正常的貿易合作不受任何第三方的干擾」。

美國國務院發言人針對路透社有關中國銀行擔憂受制裁而限制涉俄交易的報導表示：「為俄羅斯國防工業基地提供資金，不僅威脅烏克蘭的安全，也威脅歐洲的安全。」

「北京不可能在支持冷戰後歐洲安全面臨的最大威脅的同時，改善與歐洲的關係。」

該名發言人表示，布林肯對中國官員清楚表明，「確保跨大西洋安全是美國的核心利益」。「如果中國不解決這個問題，美國就會採取行動。」

布林肯對北京「助長了俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略戰爭」表達了「嚴重關切」。 圖片來源： Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

廣東某上市電子公司的經理表示，自三月初以來，幾乎所有中國大型銀行都已暫停了與俄羅斯的結算。一些最大的國有貸款機構報告稱，俄羅斯相關業務出現了下滑，逆轉了俄羅斯入侵後資產激增的局面。

根據中國四大銀行中最新的文件，中國建設銀行的俄羅斯子公司去年資產下降14%，中國農業銀行下降了 7%。相比之下，中國最大銀行中國工商銀行的報告稱，其俄羅斯分行的資產增長了43％。第四大銀行中國銀行則未沒有提供詳細數據。

「渠道可能關閉」

中國四大銀行皆未就其俄羅斯業務或對中國公司的影響回應路透社詢問。

中國東北地區沿俄羅斯邊境的一些農村銀行仍可收款，但已出現瓶頸。一些商人表示，他們為了開設賬戶已排隊等待數月。

江蘇省一家化工機械公司的劉女士表示，該公司等了三個月才在吉林省吉林琿春農村商業銀行開立賬戶。劉女士說，中國銀行自二月以來一直阻擋其俄羅斯客戶的付款，一名銀行貸款官員表示，出口重型設備的公司在收款時會面臨更嚴格的審查。

廣東一家上市公司經理表示，自上個月以來，他們已在七家銀行開設賬戶，但沒有一家銀行同意接受來自俄羅斯的款項。 「我們放棄了俄羅斯市場。最終沒有從俄羅斯方面收到超過1000萬人民幣的款項，我們就放棄了。收款的過程極為惱人。」

家電製造商王先生也正重新評估俄羅斯業務。「我可能會逐漸縮減在俄羅斯的業務，因為收款過程緩慢，對公司的流動性管理不利。」

「更重要的是，你不知道未來會發生什麼事。某一天渠道可能會完全關閉。」

（路透社）

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