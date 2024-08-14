中國重新提交在倫敦修建新大使館的計劃

2022年，英國倫敦哈姆雷特塔自治市議會曾以安全理由和對居民的影響為由，拒絕了中國提交的修建新使館的申請計劃。現在中國重新提交這一計劃。路透社指出，這一項目不無爭議可能會考驗工黨新政府如何處理與世界第二大經濟體的關係。

（德國之聲中文網）據路透社報導，中國重新提交了在倫敦建造新大使館的計劃。路透社指出，這一項目不無爭議，可能會考驗工黨新政府如何處理與世界第二大經濟體的關係。數年來倫敦和北京一直處於外交緊張和爭端之中。2022年年底，時任英國首相的蘇納克（Rishi Sunak）公開表示，英中兩國關係的「黃金時代 」已經終結。

據倫敦哈姆雷特塔自治市議會（Tower Hamlets Council）網站上公佈的文件顯示，上個月，北京方面向哈姆雷特塔議會提交了一份新的規劃申請，要求在倫敦塔附近建造新的大使館。工黨政府在7月 5日上台。這份申請在工黨政府組閣之後不久提交。

規劃申請文件稱，哈姆雷特塔自治市議會於2022年12月以安全理由和對居民的影響為由，拒絕建造申請的決定「毫無根據」，並且「缺少規劃政策依據」。

由於對中國網路間諜和人權現狀的懷疑，英國保守黨領導的前政府與中國關係緊張。去年中國因此錯過了對市議會決定上訴的最後期限。不過中國一直可以選擇重新提交新的申請。

雖然規劃申請最初將由哈姆雷特塔自治市議會處理，但如果該提案再次被拒絕且中國繼續提出上訴，那麼倫敦政府就可能會介入。

中國指責英國誇大有關中國間諜和網路攻擊的指控。

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工黨黨魁斯塔默領導下的倫敦政府將加強英國脫歐後與歐盟的關係作為優先事項，同時表示將對與中國的雙邊關係進行審查，以瞭解和應對北京帶來的挑戰和機遇。

中國於2018年首次宣佈計劃在倫敦修建新的大使館，以保持其日益增長的外交影響力。北京方面斥資約2.5億英鎊購買了建於14世紀的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊廠址，並希望對其進行重建。

中國駐英大使館目前位於倫敦市中心的波特蘭廣場（Portland Place）街，如果新使館建成，將成為中國在歐洲最大的使館，規模幾乎是中國駐美國華盛頓大使館的兩倍。

一些英國官員向路透社表示，英國政界人士和安全官員都警告說，擴大使館規模和增加中國外交官數量可能會更容易增加中國的間諜數量。

中國駐英大使館擬搬到穆斯林區惹憂慮 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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