中國軍艦抵達柬埔寨參加軍演

（德國之聲中文網）中國海軍的兩棲登陸艦「井岡山」號和「戚繼光」號訓練艦周日停靠西哈努克港。

這是兩國為期15天的「金龍-2024」海陸軍事演習的一部分。中國派出760名解放軍士兵、柬埔寨派出約1300名士兵和11艘軍艦參加演習。海軍演習部分定於下周在泰國灣附近舉行。

「金龍」年度軍演於 2016 年 12 月首次舉行。今年的演習是因新冠疫情而中斷三年後的第二次，也是迄今為止規模最大的一次。

舉行聯合訓練的港口位於雲朗（Ream）海軍基地以北，該基地正在利用中國提供的資金進行擴建。另有兩艘中國軍艦已在雲朗基地停靠了5個月。美國方面質疑中國軍艦擬長期部署於此。

2022年8月6日，雲朗基地擴建工程奠基開工。 圖片來源： picture alliance/AP

雲朗基地曾是美柬海軍聯合訓練和演習的場所。柬埔寨於2020年10月拆除了美國在那裡建造的設施。2019年《華爾街日報》曾報導稱，美國官員看到了一份允許中國將該基地用於軍事目的長達30年的協議。但柬埔寨政府一再強調，該國憲法不允許外國在該國擁有軍事基地。

美國和其他國家對中國在柬埔寨日益增長的影響力感到擔憂，擔心雲朗會成為中國在泰國灣的新據點。

泰國灣毗鄰中國聲稱擁有完整主權的南中國海。控制泰國灣還能讓中國輕鬆進入重要國際航道馬六甲海峽。

中國海軍編隊抵達柬埔寨西哈努克港時，中國駐柬埔寨大使王文天到碼頭迎接。據法新社報導，王文天稱讚中柬之間的「鐵桿友誼」，稱中柬軍事合作「有利於兩國安全和地區安全」。 他還表示，中國海軍所到之處，「帶來的是友誼，是合作，沒有別的。」

在此次聯合演習之前，中國外長王毅上個月對柬埔寨進行為期3天的訪問。

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（法新社、美聯社）

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