中國製造業PMI回升 經濟學家樂觀看待

中國PMI指數在連續六個月收縮之後終於出現反彈。經濟學家認為，隨著中國政府一系列的貨幣和財政政策，經濟勢頭將出現轉機。

（德國之聲中文網）中國官方數據周四（10月31日）顯示，本月中國製造業產出出現增長，這也是自今年4月以來首次。這對於努力促進國內經濟活動的中國政府來說是個難得的好消息。

中國國家統計局公佈，作為衡量工業產出的關鍵指標，其10月份的製造業採購經理指數（PMI）為50.1，高於9月份的49.8，也優於彭博社分析師預測的49.9。

止跌回升

高於50表明製造業活動擴張，低於50則表明製造業收縮。該關鍵指標已連續六個月低於50。上一次出現增長是在4月份，當時的PMI為50.4。國家統計局稱，周四公佈的數據顯示，「製造業景氣水準回升」。

ING大中華區首席經濟學家Lynn Song寫道：「50.1的水準是PMI可能出現的最小擴張，但仍打破了繼續收縮的預期。」她補充，最新數據「是一個積極的跡象，表明我們在9月份看到的工業生產小幅反彈可能會持續下去。」

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官方稱年增長率5％指日可待

中國正在與低迷的國內消費、持續的房地產行業危機和飆升的政府債務作鬥爭，這些變數都威脅著當局今年提出的官方增長目標。不過，中國官員們最近稱，年增長率5％左右的目標指日可待。

國際貨幣基金組織在上周發布的一份報告中則將中國今年的經濟增長預測略微下調至4.8%。

預計更多新政即將出台

最近幾周，中國政府推出了一系列措施為經濟注入資金，包括多次下調關鍵利率和放寬購房限制等。

保銀投資總裁兼首席經濟學家張智威周四在一份報告中說，他預計「隨著貨幣和財政政策的放鬆，經濟勢頭將適度改善」。

但許多投資者仍在等待重大財政刺激計劃的正式確認。下周，中國最高立法機構--全國人民代表大會常務委員會將於11月4日至8日舉行會議，並在最後一天批准新的財政方案。

張智威預計，在下周的美國大選之後，中國會有更多關於即將出台的經濟政策的「暗示」 。

（法新社）

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