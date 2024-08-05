中國能源格局出現變化 風能和太陽能首次超煤電

中國的能源供應格局正在發生變化。據能源咨詢公司睿咨得能源的統計，今年6月，中國的光伏和風能發電量首次超過煤炭。預測顯示，到2026年，光伏將成為中國最主要的能源來源。

（德國之聲中文網）光伏產業專業雜誌pv magazine報導，光伏和風力發電在中國超過煤炭發電。能源咨詢公司睿咨得能源（Rystad Energy）的統計顯示，今年6月，中國的光伏和風能發電量首次超過煤炭。該公司預測，到2026年，光伏將成為中國最主要的能源來源，累計容量超過13.8億千瓦，比煤炭多1.5億千瓦。

pv magazine報導，2024年上半年，中國新增了超過1億千瓦的光伏發電裝置，而新增的煤炭發電裝機容量僅有0.8億千瓦。不過，中國煤炭消費量在全球佔比超過50%，依然是目前世界上最大的煤炭消費國。

光伏發電到底有多清潔? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國有14億人口，對電力的需求巨大。過去幾十年高速的經濟發展也帶來對能源的巨大需求。中國官方也認識到且承認氣候變化，並給自己定下目標，到2060年實現碳中和。

根據Rystad Energy的說法，中國政府正在對新的煤炭項目實施更嚴格的限制，以實現二氧化碳減排目標。分析師表示，目前的工作重點是逐步淘汰小型燃煤電廠、改造現有電廠設施以減少排放，並對新項目實施更嚴格的標準。

根據美國智庫「全球能源監測」組織（Global Energy Monitor）7月中旬發布的報告，中國在建大型公用事業規模的太陽能和風電項目合計裝機容量達到3.39億千瓦，其中太陽能佔1.8億千瓦，風電佔1.59億千瓦。3.39億千瓦這一裝機容量是全球所有其他國家該數值總和的兩倍， 遠高於排名第二的美國的0.4億千瓦。報告預計，如果規劃中在今年年底前並網的大型公用事業規模的太陽能發電和風電項目均按期完工的話，中國將提前六年完成其領導人習近平宣佈的目標，即到2030年「風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上」。

睿咨得能源高級分析師鄧思朦（Simeng Deng）指出，目前正處於中國和全球能源轉型的關鍵時刻：「憑借強大的可再生能源項目儲備，中國正逐步擺脫全球最大溫室氣體排放國和電力消費國的稱號。光伏產業將在這一轉型中發揮核心作用，供應鏈、基礎設施和產能擴展等因素，將使光伏在未來超越煤炭發電。這一轉型可能成為一個里程碑，將中國從一個依賴煤炭的巨頭轉變為清潔能源領域的先鋒。」

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