中國股市狂飆：短期投機還是長期利好？

高盛策略師魯布納發給客戶的數據顯示，上周中國股市飆升來自對沖基金的推動，長期機構投資者大多保持觀望。而在KBI全球投資公司首席投資官奧哈洛蘭看來，中國市場方向只有一個，那就是上升。

（德國之聲中文網）中國領導人突然採取大動作刺激經濟，誘使中國股市強勁反彈，本周一（9月30日）迎來了16年來單日最大漲幅，成交額也創下歷史新高。全球投資者也為此感到振奮，正準備再次押注中國。

現在還不是樂觀的時候，很少有基金經理預計中國經濟會在短期內重現繁華。但是管理著超過 1.5 兆美元客戶資金的機構投資者表示，政府吸引更多資金進入股市並刺激消費者支出的舉措，增強了投資者對仍處於低估值的中國企業的興趣。

"我們會非常謹慎，但總體上我們認為上漲的空間大於下跌的風險。" 安本資產管理（Abrdn）新興市場投資組合經理薩克斯（Gabriel Sacks）表示。他說，該公司上周"有選擇地"購買了中國股票，並將等待北京出台更詳細的政策計劃。

到9月份，中國的製造業活動已連續五個月萎縮，服務業增速也大幅放緩，這表明中國政府可能感覺火燒眉毛，迫切需要採取緊急行動，否則不可能實現2024年5%的增長目標。

悲觀的霧靄一掃而空？

高盛策略師魯布納 （Scott Rubner） 發給客戶的數據顯示，上周中國股市飆升來自對沖基金的推動，而長期機構投資者大多保持觀望。

魯布納表示，截至8月底，互惠基金的中國股票持倉降至10年來的最低水準，僅佔投資組合的5.1%。

中國消費者信心因房地產危機受到重創，這一危機的根源在於習近平試圖阻止估計超過1兆美元的高風險房地產債務進一步擴大。與此同時，中美緊張局勢也在加劇。

但部分投資者認為，形勢正在好轉，因為中國政府承諾將採取必要措施，以實現 5% 的增長目標。該政府還放鬆了一些購房限制，降低了銀行貸款利率，並為券商提供了購買股票的廉價資金。

"（中國股票）估值與不斷改善的政策敘事之間脫節太大了，"阿特米斯基金管理公司（Artemis Fund Managers）的艾布特哈吉（Natasha Ebtehadj）表示。

她說，過去幾天她增持了中國股票，並建立了一些新的倉位。

這只是一輪技術性和流動性驅動的股市反彈？ （資料圖片） 圖片來源： CFOTO/NurPhoto/IMAGO

一輪技術性和流動性驅動的反彈？

中國股市周一創下2008 年以來最大單日漲幅，但投資者警告不要期待更多此類短期大幅波動。

"這是一輪技術性和流動性驅動的反彈，"富達國際（Fidelity International）駐新加坡的投資組合經理埃夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）表示，部分原因可能是空頭回補。

"可能有大量的空頭回補，也可能有大量的對沖基金入場以獲取短期收益，" 安本資產管理的基金經理薩克斯說。

據理柏基金（Lipper）追蹤的數據，2024 年迄今，投資者從大中華區股票基金中淨撤出 14 億美元，扭轉了 2023 年以來所有的資金流入。疫情後人們對中國消費支出激增曾寄予希望，但是2023年夢想破滅。

埃夫斯塔索普洛斯表示，他會等到中國消費者信心上升後再購買更多中國股票。

對沖基金托斯卡基金香港公司（Toscafund Hong Kong）首席投資官廷克（Mark Tinker）表示，北京最新的措施表明，中國可能會建立可持續的家庭需求，而不是通過另一次房地產或基礎設施繁榮來追求快速增長。他說："如果你只是鼓勵更多不穩定性槓桿的增加，那麼5%的增長就不值得追求。"

百達資產管理公司（Pictet Asset Management）首席策略師保利尼（Luca Paolini）表示，投資者可能忽視了美國降息刺激全球需求和中國出口的前景。

9月18日，美聯準大幅降息50個基點，開啟了期待已久的貨幣寬松周期。

"我們本周告訴客戶，如果你在中國沒有任何投資，那麼可能需要增持一些。"保利尼說。

KBI全球投資公司（KBI Global Investors）首席投資官奧哈洛蘭（Noel O'Halloran）表示，他今夏開始基於估值理由買入中國股票，並且不會立即獲利了結。

"就改變對中國市場的配置而言，現在對很多人來說還為時過早，但我認為方向只有一個，那就是上升。" 奧哈洛蘭說。

（路透社）

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