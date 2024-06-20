中國總理李強訪馬來西亞深化雙邊關係

中馬建交50周年之際，中國總理李強對馬來西亞進行正式訪問。這是中國總理2015年以來首次訪問該國。訪問中，李強承諾積極與馬方探討將中資主導的"馬東鐵"延伸至泰國。20日，中馬發表深化提升全面戰略夥伴關係的聯合聲明，並宣佈延長免簽政策。

（德國之聲中文網）當地時間6月19日上午，中國總理李強在馬來西亞總理府同安瓦爾總理舉行會談。據中國官媒報導，"李強指出，中方願同馬方更緊密對接發展戰略，更充分發揮互補優勢，扎實推進東海岸鐵路、'兩國雙園'等重大項目建設，擴大貿易投資規模，拓展物流、新能源、人工智慧、數字經濟、鐵路裝備等領域合作，加強減貧合作，更好實現合作共贏。"當天下午，李強同安瓦爾共同出席馬來西亞東海岸鐵路項目鵝嘜車站動工儀式並分別致辭。李強表示，馬來西亞東海岸鐵路是中馬高品質共建"一帶一路"的旗艦項目，中方也願同馬方積極研究東海岸鐵路同中國寮國、中泰鐵路相聯通，更好推進國際陸海貿易新通道建設。

6月19日，中國總理李強在馬來西亞同安瓦爾總理舉行會談 圖片來源： Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS

中方願探討馬東鐵延伸至泰國

據馬新社報導，中國總理李強指出，中國願意和馬來西亞積極探討，讓馬來西亞東海岸鐵路項目（ECRL，簡稱馬東鐵）和中國寮國鐵路及中泰鐵路連通，讓泛亞鐵路中線從構想成為現實。

馬來西亞東海岸鐵路（ECRL）是一個計劃連接位於馬六甲海峽的巴生港口和東海岸經濟特區的雙線鐵路，2017年動工，全長665公里，預計於2027年12月竣工。該項目是中國企業目前在海外承建的最大單體交通基礎設施項目。據馬來西亞方面的消息，截至4月，東海岸鐵路計劃施工進度已達65%。

今年3月，馬來西亞政府表示，將考慮將中國主導斥資的馬東鐵項目延伸至馬來西亞與泰國的邊境。馬東鐵預定在東海岸的終點為哥打巴魯，距離泰國南部邊境約40公里。馬來西亞專家認為，如果馬東鐵延伸至馬泰邊界，從吸引泰國遊客和促進出口貿易方面來看，有著實質性的市場與經濟效益。根據2023年馬來西亞的國際遊客數據，泰國是馬來西亞第三大客源國，全年到訪人次超過200萬。

不過，泰國南部地區基礎設施薄弱，目前還沒有鐵路線。而在泰國境內修建鐵路，不僅涉及資金、技術和安全方面的問題，還需要泰國方面做出政治決斷。因此，分析認為，馬東鐵如果延伸，將面臨地緣政治、政治變化、媒體和民眾的輿論、自然災害等各種風險。

延長經貿合作計劃 榴蓮鮮果將出口中國

據中國官媒報導，在6月19日的會談中，李強和安瓦爾總理還一致同意"持續推進高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，推動盡快完成中國-東協自貿區3.0版談判，構建更為緊密的中國-東協命運共同體"。會談後，兩國總理共同見證交換經貿、科技、文化、旅遊、郵政、農產品輸華、數字經濟、綠色發展、城市建設、高等教育等領域多項雙邊合作文件。

6月19日，馬來西亞政府官員與來訪的中國代表團會晤 圖片來源： Malaysia's Department of Information/AP/picture alliance

馬來西亞總理安瓦爾的辦公室6月19日表示，馬中兩國就第二輪經濟和貿易合作計劃達成一致，該計劃將持續到2028年。

馬來西亞媒體報導說，6月19日當天，馬來西亞農業及糧食安全部與中國海關總署簽署《馬來西亞鮮食榴蓮輸華植物檢疫要求協議書》。該協議將為大馬榴蓮鮮果打開中國市場。馬來西亞的榴蓮果肉和榴蓮泥於2011年獲准輸出到中國，冷凍帶殼榴蓮於2018年獲准進入中國。馬來西亞是世界上最大的榴蓮產地。2023年，馬來西亞向中國出口的冷凍帶殼榴蓮和榴蓮製品的出口額為11.9億林吉特（2.53 億美元）。自2009年以來，中國一直是馬來西亞最大的貿易夥伴。馬來西亞貿工部公佈的數據顯示，2023年，馬、中兩國貿易額達4508.4億令吉（989 億美元）。

6月19日當天，李強還在馬來西亞國家皇宮會見馬來西亞最高元首易卜拉欣，並於當晚同馬來西亞總理安瓦爾共同出席慶祝中馬建交50周年暨"中馬友好年"招待會併發表主旨演講。

延長免簽政策

本周四（6月20日），中國和馬來西亞發表"深化提升全面戰略夥伴關係、共建中馬命運共同體的聯合聲明"。聲明中提到，中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。馬來西亞房屋及地方政府部長倪可敏20日表示，馬來西亞公民訪華免簽將從原本的15天延長至30天。

馬來西亞總理承諾在中美之間保持中立

李強此行是中國總理2015年以來首次訪問馬來西亞。新加坡《聯合早報》文章認為，"在美中競爭加劇之際，對於堅持中立的國家，北京希望深化關係。"

馬來西亞總理安瓦爾承諾在中美地緣政治競爭中保持中立。他曾表示，馬來西亞認為中國是重要的貿易盟友，並指責一些西方國家"恐華"。今年，馬來西亞宣佈中美兩國公司將在該國進行大規模投資，其中包括中國的字節跳動和美國科技巨頭谷歌和微軟。

馬來西亞與美國的分歧涉及在以色列-哈馬斯衝突上的立場，與中國的政治分歧涉及對南中國海的主張。馬來西亞和越南、菲律賓、汶萊、台灣均主張對南中國海部分地區擁有主權。中國官媒報導說，在李強與安瓦爾的會談中，"兩國總理一致同意，中國與有關東協國家應自主妥善處理南海問題，管控矛盾分歧，促進對話合作，堅持雙邊解決問題的大方向。"

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