中國總理周一開始訪巴行程 將出席上合組織會議

巴基斯坦外交部證實，中國總理李強將於周一開始訪問該國，並出席周二在伊斯蘭堡召開的上合組織峰會。

（德國之聲中文網)周日，巴基斯坦俾路支省新聞部長塔拉爾Attaullah Tarar 表示，中國總理李強周一開始的訪問巴基斯坦期間，可能將會出席一個中資機場項目的落成典禮。

今年八月，分離主義武裝分子發動一系列襲擊行動後，出於安全考慮，耗資兩億美元的瓜達爾國際機場推遲了投入營運的時間。

巴基斯坦外交部證實，中國總理李強將於周一開始訪問巴基斯坦，並將出席10月15日至16日在伊斯蘭堡召開的上海合作組織峰會。

中資興建的瓜達爾深水港碼頭 圖片來源： Xinhua News Agency/picture alliance

巴基斯坦民用航空部門表示，即將投入營運的瓜達爾國際機場是巴基斯坦最大的機場之一，將承接巴基斯坦國內外航班。當地官員表示，按照原定計劃，該機場本應於八月14日在巴基斯坦總理沙裡夫和中國官員共同主持落成典禮後投入營運，但由於當地俾路支少數民族維權團體發起靜坐示威活動，落成典禮被迫取消。

過去幾十年來，俾路支分裂主義勢力一直在為爭取地區獨立而開展武裝鬥爭，針對巴基斯坦政府、軍隊以及中國利益的襲擊行動也時有發生。分裂勢力要求分享俾路支蘊藏豐富的礦產資源。

2018年11月，中國駐卡拉奇領事館遭俾路支解放軍襲擊。（資料圖） 圖片來源： Shakil Adil, File/AP/picture alliance

上周，中國駐巴基斯坦大使館表示，卡拉奇機場附近發生的一起襲擊行動中，有兩名中國公民喪生。分裂主義武裝團伙「俾路支解放軍」(BLA)宣稱對此次襲擊事件負責，並表示，他們此次襲擊行動是以包括工程人員在內的中國公民為目標的。

中國方面上周四表示，中方將同巴基斯坦開展合作，共同保障巴基斯坦境內中資項目、中資機構及其員工的安全。

除分離主義勢力之外，俾路支省的極端伊斯蘭武裝也重新開始活躍，2022年，極端伊斯蘭武裝宣佈退出同政府達成的停火協議。

（路透社）

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