中國綠能產品產能過剩？非洲正需要

清潔能源項目正在中國與非洲的經貿關係中扮演越發重要的角色，北京希望此類「小而美」的項目能夠避免以往大型工程帶來的債務風險。分析人士指出，中國綠能產品在歐美市場受阻，亟需拓展包含非洲在內的新市場；而非洲也迫切需要改變電力緊缺的現狀。

（德國之聲中文網）中國與非洲之間的經貿關係前些年一度因為債務陷阱等憂慮而略有降溫，但是最近兩年再次呈現出迅猛增長的勢頭。就在本星期早些時候，中國商務部海關總署發布數據指出，今年頭7個月的中非貿易額比去年同期增長了5.5%，達到了創紀錄的1.19兆元人民幣。若從2000年開始統計，中非貿易額年均增長率高達17.2%，顯著高於中國和其他地區的貿易。

中國通過各種途徑向非洲國家提供的貸款一直以來在中非經貿關係中扮演重要角色。就在9月5日，中國國家主席習近平在中非合作論壇北京峰會上指出，在接下來的3年中，中國還將向非洲國家提供3600億元人民幣的資金援助，其中超過半數是以貸款的形式。

和前些年大量中資流入耗資巨大的基建項目不同，近年來，中國更加傾向於為非洲國家的「小而美」項目提供貸款，以避免經濟基礎原本較薄弱的國家陷入「債務陷阱」。綠色能源項目就在這些「小而美」項目中佔據相當的比重。美國波士頓大學全球發展政策研究中心的一組數據指出，2023年中國總共向8個非洲國家提供的42億美元貸款中，有大約5億流向了可再生能源項目，佔比大約12%。

習近平在9月5日的北京峰會上也宣佈，中國將在非洲進一步實施30個清潔能源項目，助力非洲的綠色發展。曾在中國生活過十年、現居毛裡求斯的中非關係問題專家尼瑪(Christian-Geraud Neema)對德國之聲指出，綠色能源絕對會是今後中非關係的一大重點。「非洲不僅僅會在中國的新能源產業鏈中扮演重要角色，非洲本身的綠色轉型需求也將對中非關係起到關鍵作用。」尼瑪認為，中國生產的太陽能板、電動汽車等綠能產品可以拓展廣闊的非洲市場。「要知道，非洲很多地方依然缺乏足夠的電力，這阻礙了非洲的經濟發展，尤其阻礙了工業發展。所以非洲相當期待來自中國的綠色能源解決方案。」

習近平在中非峰會期間向非洲領導人許諾進一步支援非洲發展清潔能源 圖片來源： Tanzania presidential communication unit

綠能產品在非洲不會過剩

目前已經有不少中國國資或者私營企業在非洲實施清潔能源項目。根據中國外交部的說法，此類綠色發展項目已有數百個，既幫助非洲國家加強了能源安全，也在非洲和全球範圍内减缓了氣候變化的影響。儘管和全球其他地區相比，非洲的清潔能源裝機容量極低，但是近年來卻連續實現兩位數增長：就在2023年，非洲的太陽能發電裝機容量猛增了19%，埃及、摩洛哥、突尼斯、納米比亞等國都宣佈了雄心勃勃的清潔能源發展計劃，許多中國綠能企業正在積極響應開拓非洲市場。

美國威克森林大學的政治學者貝納布達拉(Lina Benabdallah)指出，這些中國企業開拓非洲市場，一定程度上是迫不得已。她對德國之聲解釋說，由於西方國家與中國的地緣政治鬥爭愈演愈烈，中國產太陽能板、電動汽車等綠能產品在歐美市場的銷售遇到了越來越大的阻力。她不認為中國綠能產品的「過剩產能」會損害非洲國家的市場，因為非洲國家本身並不生產這些商品。「我覺得這很諷刺。幾年前西方國家指責中國在清潔能源領域做得不夠，現在又覺得他們做得太多。」

不過，中國的分析人士卻懷疑中資企業無法通過非洲國家來消化在歐美市場受阻的產能。上海國際問題研究院的非洲問題專家周玉淵在接受德廣聯採訪時表示，非洲市場潛力固然很大，但是其市場消費能力不足且較為分裂，因此對於中國廠商而言，指望非洲國家來替代歐美市場並不現實。

現居毛裡求斯的中非關係問題專家尼瑪則相對樂觀。他對德國之聲說：「我們非洲的市場確實是廣闊但不富裕，但是非洲也確實亟需綠能產品來增加電力供給。所以我認為，歐美國家阻撓中國綠能產品對非洲其實是好事：中國的過剩產能可以流向那些不過剩的地方。」

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