中國第三季GDP成長4.6％ 保五挑戰大

中國18日公佈今年第三季度經濟數據，顯示GDP年增速為4.6％，略高於市場預測。儘管官方稱「經濟回升向好」，但分析認為，中國房地產及消費低迷問題繼續拖累經濟，北京想達成「保五」目標，面臨不小挑戰。

（德國之聲中文網）中國國家統計局週五（10月18日）公佈第三季（7月－9月）國內生產總值（GDP）數據，顯示第三季GDP對比去年同期成長4.6％，雖然些微高於路透社先前預測的4.5％，但與第二季的4.7％相比有所放緩，也是自2023年3月以來的最低成長幅度。

按季度計算，第三季經濟成長0.9％，第二季成長為0.7％，低於預期的1.0％。

中國國家統計局副局長盛來運在記者會上表示，「首三季經濟增長4.8%來之不易......但中國經濟頂住壓力，經濟運行保持平穩運行」，稱推動經濟企穩回升的有利條件在增加，實現全年經濟增長5％左右預期目標信心增強，「預期第四季經濟會延續9月已現出現的企穩回升態勢，對完成全年目標充滿信心。」

但路透社9月底至10月中旬的民調指出，經濟學家平均估計2024年中國經濟成長最終可能落在4.8%左右，低於北京的5％目標，且2025年還可能進一步放緩至4.5％。

仲量聯行首席經濟學家龐溟表示，中國2024年第三季的經濟數據在預料之內，「考慮到國內需求疲軟、房地產市場仍然困難，以及出口成長放緩」，官方公佈的結果符合市場預期。

龐溟也指出，中國在此前宣佈的刺激計畫需要時間和耐心，在未來幾個季度促進經濟成長。

中國今年9月工業生產成長5.4％，高於預期 圖片來源： Chinatopix/AP Photo/picture alliance

近期中國經濟成長失衡，工業生產超過國內消費，房地產市場低迷，地方政府債務增加，引發通貨緊縮風險。

今年9月底，中國宣佈一系列刺激經濟措施，從過往依賴基礎設施和製造業投資推動經濟成長的方法，轉為刺激消費，以確保實現政府2024年初所設定、5％左右的成長目標。

品點資產管理公司首席經濟學家張志偉表示：「（第三季的數據）較第二季略有下降，若這種趨勢持續到年底，官方設定的5％成長目標將難以實現。」他並指出，市場正在等待中國進一步明確財政刺激措施。

房市依舊疲軟

中國國統局週五也同步公佈9月的各項經濟數據，其中零售銷售額較去年同期成長3.2％，高於8月份的2.1％；工業生產繼8月成長4.5％之後，9月同比達5.4％；全國城鎮調查失業率為5.1％，略低於8月的5.3％。

儘管工業產出及零售銷售超越市場預期，可能會讓北京的政策制定者找到樂觀的理由，但備受關注的房地產行業持續處於疲軟狀態，與市場呼籲官方必須祭出更多刺激措施相呼應。

路透社根據國家統計局公佈數據計算，今年截至9月為止，70個大、中型城市新建住宅價格年跌5.8％，創下2015年5月以來最大跌幅，超過上個月的5.3％。按月比，則比8月下跌0.7％，為連續第15個月下跌。

中國房地產業曾經佔經濟活動的四分之一，但如今成為拖累經濟成長的主要因素。

過去幾週以來，中國針對房地產推出多項支持性措施，包括降低抵押貸款利率和放寬購屋限制，刺激了一線城市的購屋需求。

本週四，中國住建部宣佈計劃擴大符合條件的住房項目「白名單」，並在年底前將銀行信貸規模增加至4兆元人民幣，此外，中國預計未來3年將透過特別國債籌集6兆元人民幣，以重振陷入困境的經濟。

標普全球普氏（S&P Global Platts）週五發佈一份研究報告：「解決庫存過多與信心過少之間的失衡問題，將是穩定中國房地產市場的關鍵。」

標普全球普氏分析師Edward Chan指出，預計中國2024年全國房地產銷售額將下降至約8.5兆至9兆元人民幣，2025年進一步降至8兆元至8.5兆元。

中國央行暗示進一步降息

中國人民銀行（央行）行長潘功勝18日在「2024金融街論壇年會」上表示，已於今年9月27日下調存款準備金率0.5個百分點，預計年底前再視市場流動性情況，進一步下調存款準備金率0.25個百分點至0.5個百分點。

潘功勝也稱，多家中國商業銀行已經公佈下調存款利率，預告下週一（21日）公佈的貸款市場報價利率（LPR）也會下調0.2至0.25個百分點。

（路透社、彭博社、新華社等）

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