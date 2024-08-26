中國研擬「房屋養老金」引論戰 爭議為何？

中國政府近日宣佈正在研究建立「房屋養老金」制度，將要求業主負擔部分房屋維修資金。儘管官方強調以不增加個人負擔為原則，消息仍在微博上引發熱議，官方也出面闢謠。

（德國之聲中文網）中國住房城鄉建設部副部長董建國上週五（8月23日）宣佈，正在研究建立「房屋養老金」制度，且已經在上海等22個城市試行。他說：「個人帳戶通過繳納住宅專項維修資金已經有了，試點的重點是政府把公共帳戶建立起來。」

不過「房屋養老金」的用途和動機為何？公共帳戶的資金又從哪裡來？相關討論內容在中國社群平台微博上引發論戰，不少人批評該項制度為「變相加徵房產稅」，指政府「想盡辦法割韭菜」、「我都沒人幫我養老了，我還給房子養老」。

許多中國網友留言，「人的養老金都沒有多少，工資也沒有多少」、「修繕房屋不應該有物業出錢嗎？年年給物業交那麼多管理費也不見他們維修了點啥？」、「70年產權叫我們給養老？」

另外也有人質疑，雖然公共帳戶宣稱是地方政府籌資，但在地方政府面臨財政危機的情況下，該如何負擔，「蓋房子的不負責人，政府也沒錢修，最後房子是誰的誰自己負責」，呼籲中國政府先解決人民的養老問題。

除此之外，有中國網友認為，官方在中國房地產「低迷到搖搖欲墜的當下」，還想到前所未見的房地產養老金制度，無疑火上澆油，並質疑該項基金最終將淪為「小部分人的私房錢和提款機」。

什麼是「房屋養老金」？

綜合《中國網》、《觀察者》等中國媒體報導，中國房屋養老金制度分為個人帳戶及公共帳戶，個人帳戶支出為現存的「住房專項維修資金」，民眾在購屋時已繳納；此次各方的關注重點則是公共帳戶的資金該從何而來。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，房屋養老金制度的建立，將為房屋體檢、房屋保險提供重要資金支持。此外，公共帳戶的資金來源是各界關注的重點，以一定比例提列工程土地出讓金、維修經費的增值收益、財政補貼、創設配套金融產品等，都可能是重要探索方向。

中國中央財經大學教授尹飛表示，房屋養老金制度主要使用的是公共資金，公共帳戶的款項來自於公共資金，以「不增加個人負擔，不減損個人利益」為原則，由地方政府探索資金籌集渠道，因此不會加重屋主的負擔。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進則反駁「房屋養老金是變相房產稅」的說法，稱公共帳戶後續會加快建立，「是政府自己籌資的，不需要個人出資」。中國城市經濟學房地產專委會主任王業強接受澎湃新聞採訪時指出，房產稅是財產稅，居民持有不動產需上繳國家的稅收；房屋養老金則是為房屋未來維護及修繕而設立的資金規及帳戶，兩者本質上不同。

通過收稅調節房價 中國樓市何去何從? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《觀察者》報導，中國當前在住房維修及安全管理上面臨最大的問題是「錢不夠」，儘管中國政府規定，購房者在購屋時須按建安成本的5％至8％繳納房屋維修資金，但金額無法滿足城市安全維護及老舊社區更新的需求。

據中國住房和城鄉建設部數據，截至2022年底，中國有接近20％的城鎮房屋已建成超過30年，進入使用年限的中後期。預期至2024年後，將有近八成的房屋成為「老小區」，即屋況存在牆體結構安全隱患、屋面滲漏、設施老化等問題。

中國社群媒體上陸續出現有輿論稱，房屋養老金主要針對目標為「老、破、小」建築物，呼籲民眾趕緊脫手。不過中國官方尚未公開對房屋養老金及適用對象的統一定義。

對於中國民眾質疑建物的安全維修應該由物業公司主理，破舊小區更新也應由屋主自行出資負責，上海市房地產科學研究院院長嚴榮表示，雖然法規已確立「誰擁有誰負責，誰使用誰負責」，但房屋安全可能會危及人民群眾的生命財產安全，可能對公共地區或設施產生安全隱患或損害，因此須建立合適的制度安排。

中國房市難振

房地產困境仍是中國經濟復甦的最大阻力之一。根據中國國家統計局本月15日發佈的7月經濟活動數據，中國新建住宅價格年度跌幅達4.9％，創下自2015年6月以來最大幅度，超越6月的4.5％。

《金融時報》報導指出，中國政府在今年5月曾要求中國人民銀行和國有銀行發放3000億人民幣的保障性住房再貸款，欲推動地方政府收購未售房屋，用作社會住宅出租。不過中國人民銀行數據顯示，該項計畫至今為止僅發放247億人民幣貸款，僅佔原始計畫的8％左右。

（中國網、觀察者、新浪經濟、金融時報等）

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