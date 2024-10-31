中國留學生謊稱美國公民投票後被拘留

一名在密歇根大學就讀的19歲在校中國籍學生登記投票，經發現後被捕。偽證罪及非法投票在美國都屬於重罪。

（德國之聲中文網）據美國多家媒體報導，一名在密歇根大學留學的19歲中國籍學生日前在美國大選中投下了一票。調查機構稱，該名中國學生沒有美國公民身份，因此不能參加聯邦層級的選舉。

事件曝光後，密歇根州檢察官以"選民欺詐"及"偽證指控"將其控罪。這名學生可能因此被驅逐出境，甚至面臨刑期。

該州檢察長班森（Jocelyn Benson）辦公室聲明表示，犯案的中國留學生在周日（27日）利用大學學生證以及其他居住文件進行了投票登記，並前往當地投票所進行提前投票，屆時需要填寫選民表格，其中有一項是聲明本人為美國公民。這一切完成後，這名中國留學生隨後聯絡當地書記官辦公室，詢問是否能取回已投出的選票，此時，案件才得以揭露。

消息人士指出，儘管該名留學生投出的選票不合法，但仍將被計算在最終票數內，因為美國選票進入投票箱中就無法取回及追蹤，這項設置也是為了避免有心人士追蹤特定選民投了誰。

當地《底特律新聞》最早報導了該事件並稱，這名中國留學生被指控的偽證罪及非法投票都屬於重罪。在密歇根州，作偽證的標準刑罰是15年監禁，非法投票則最高4年監禁及2000美元罰款，但目前尚不清楚在這起涉及投票的案件中，刑罰如何決定。

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（綜合報導）

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