中國男足對戰日本史上最慘敗 實力差距多大？

2026年世界盃足球賽亞洲區預選賽18強賽，9月5日中日之戰在東京開踢。現場湧進超過5萬人熱情加油觀戰，90分鐘左右，日本以7比0「血洗」中國，歷史性地贏得大比分。中國前國足隊長甚至說看得他想跳黃浦江，現場發生了什麼？DW記者帶來深入觀察。

(德國之聲中文網）這是1975年日中關係正常化，兩國有正式比賽以來，中國輸最慘的一次，也是中國隊史上第二慘的比數，2012年與巴西隊的友誼賽，當時中國男足0比8不敵巴西。日本隊清一色排開，全是旅歐洲聯賽陣容，中國則是清一色中超陣容應戰，在整體實力及經驗上就已經輸上一截。

中國隊總教練伊萬科維奇（Branko Ivankovic）對新華社表示，這是他執教生涯中最艱難的一夜。伊萬科維奇的前任教練因未能帶領中國隊進入卡達亞洲盃淘汰賽在二月被解僱。

他說：「日本不僅是亞洲最強的球隊之一，也是世界一流的球隊...我們在賽前準備期間特別注重防守，但我們在比賽中丟了太多球，其中一些是不應該發生的。」

前國足隊長范志毅在觀看比賽直播時說：「就給他進的球是太舒服了...黃浦江遠，不然我就跳下去了。」

比賽在開賽12分鐘後，效力英超利物浦的隊長遠藤航就先頭頂破門進球，隨後在靠著效力英超布萊頓的三笘薰進球破門。進入下半場後，先是靠著效力法甲摩納哥的南野拓實梅開二度後、緊接著是回歸國家隊的伊東純也（法甲蘭斯）、與效力蘇超凱爾特人的前田大然進球，最後終場前在靠著效力西甲皇家社會的久保建英門前爆射得分。

中國央視記者問南野拓實：「對戰中國感受如何」，他表示，中國隊的球員身體素質都很好、一對一攻擊性也好，因此只能從中靈活地找出踢法。幸好跟前場三笘熏的靈活擺動下創造出不少空間外，三笘的傳導也很機動有創意，才能帶動他當場進兩球。

賽前日本總教練森保一稱中國為「強敵」，賽後受訪時他僅說「最終預選賽可以有這樣的開始，我覺得很好，這也是大家很努力很真摯的結果」。但他也稱從今以後的比賽只會更嚴峻，現在只有好好解讀下場對手資料、好好準備下一場比賽。

日本在世界盃亞洲區資格賽第三輪C組賽事分在C組，與巴林、沙烏地阿拉伯、中國、印尼、澳洲同組。 圖片來源： Yoshinobu Goto/AP Photo/picture alliance

央視罕見「未轉播」

對於輸球，中國球迷多在網路上表示「見怪不怪」、「不意外」，不過最讓球迷們吃驚的，則是該場比賽罕見出現中國央視未能轉播的情形。央視則稱為了避免資本市場惡性競爭、才不願出過高價格買版權，該說法在網路造成球迷熱議，認為是為了怕輸球而「預防性停播」。

等到輸球後，中國球迷才在網路上苦笑稱「原來這就是央視不轉播的原因」、「你們可能不瞭解，我們前腳入他們領空，後腳他們就從足球報復過來了」。

日本媒體《日刊體育》的評論專稿稱「有道是首戰最難突破，但對於日本來說，這場首戰完全不難。中國實力太弱是一點外，日本後面替補球員也能擁有穩定素質，持續進攻得分」。該評論認為，日本研究中國左邊路是大弱點，因此上半場不斷消耗中國的中場體力，再靠著三笘等執行戰術撕裂出進攻空間。

在激烈的中日戰可以看見中國球迷民族主義的一面。根據記者現場觀察，在比賽前，還有中國球迷穿著一身八路軍軍服，跟中國球迷們敬禮後高呼「今年是抗戰勝利79週年！」後，開始大聲呼喊「中宣部講的三句話，不相信有完成不了的任務，不相信有剋服不了的困難，不相信有消滅不了的敵人」等一連串愛國宣傳口號，一度引發在場中國球迷情緒高漲及歡笑。

不過隨著下半場開始被進第三球後，中國球迷的加油也愈來愈小聲，等到第五球後，中國隊加油區只剩下零零星星地敲鼓聲及加油聲。

慘敗輸球後，中國球員似乎一時之間難以回神，在場上停留許久後才緩步慢慢走向中國球迷球門加油區。在加油區前，中國球員們同時也是站了許久，似乎仍是無法接受輸球的現實，之後才謝謝中國球迷並離場。

賽後當時，一位中國球迷一度情緒激動，開始破口大罵中國隊，現場氣氛一度緊張。結果那位罵人球迷被其他愛國球迷給技巧性擋下，且似乎是為了傳遞正能量，一群球迷開始高唱歌手劉歡的「從頭再來」後，接著高唱中國國歌，大喊中國「要加油、不要放棄」。

倘若是日本球迷穿著皇軍軍服，做出用刺刀與旭日旗的敬禮姿勢，可以想像勢必會引發中國等其他國家大舉抗議、甚至要求道歉。然而在當時的中日戰中出現八路軍服，日方也沒有特別介意其裝束與談話、甚至不知道那是什麼東西，而最後兩國在場上以實力拚勝負，結果仍是顯而易見的殘酷。

中國男足陣中有「外援」，包含歸化中國選手，但日本男足以旅歐陣容對戰，輕取中國贏得勝利。 圖片來源： Shuji Kajiyama/AP Photo/picture alliance

從練習態度比較中日差異

而從練習的集合時間及態度，似乎也能看出兩國差異。根據現場觀察，在比賽前一天的公開練習，日本隊在集合時間之前就已經幾乎全數到齊，隨後時間到後開始精神抖擻地如軍隊般答數訓練、相當積極。

然而中國隊幾乎是過了預定地集合時間後，還是幾乎不見幾位球員，直到預定時間快半小時後才集合完畢，並從真正集合時間完畢後才「開始算15分鐘公開練習時間」，但這樣散漫的效率不僅拖延了媒體的時間、也拖延了中國隊可以有效練習的機會

回顧上次中國隊踢贏日本隊，已經是1998年的東亞四強賽，當時黎兵單場梅開二度拿下日本。然而在26年後，包括東亞杯等日本以國內聯賽陣容應賽的賽事，中國仍是未能取得一勝。就連最近一次的2022年東亞盃對戰，日本派出國內聯賽陣容下，中日間還是只能0比0踢平。

中國隊僅在2002年獲得過一次世界盃參賽資格，當時在日本和韓國共同主辦的世界盃上，他們三場比賽以9球之差全部輸掉。

長期以來，球迷和國家官員一直在哀嘆球隊未能重返全球舞台。球迷一直將球隊表現不佳歸咎於中國足球治理的腐敗。根據中國媒體上個月報導，中國足協的一系列高級官員今年因收賄而被判入獄，包括前副主席李毓毅。

輸了「足球版甲午戰爭」

日本旅外球員在1990年代以來有了大幅變化，從2000年後開始大量地球員轉往歐洲賽場，尤其是德國各級聯賽，幾乎都有日本球員影子，至今仍有約14位左右，而歐洲聯賽在內總共有70至80位在磨練，如同當年日本明治維新一般，持續積極向外取經，回國後在轉化為國內足球養分。

這場比賽後，有中國球迷生動地形容「我們終於輸了足球的甲午戰爭」。日本於30年前開始足球版的明治維新、終於在2022年於世界盃足球賽賽場上打敗西班牙、德國等強豪。而中國則是展開了足球版的洋務運動，30年來還是中體西用，輸球換洋教練、忘記選手本身素質對外磨練與提升、以及建立更完善制度。

中日兩國政治局勢看似劍拔弩張，但體育賽場上總是能夠看見和平的一面，然而這場比賽也讓人看見驚人差距。賽後一名中國記者私下感嘆，中國球員那臉不願接受現實的臉，與其他台上只要求正能量的球迷態度「像極了現在中國大環境，沈浸在民族情緒裡面，那種不管不顧的樣子」。

當台上唱起「從頭再來」時，該記者也苦笑「從頭再來，的確要從頭了呀」，只是頭在哪兒？又應該怎麼改進？還是睡一覺明天就忘記過去怎麼失敗？史上最慘烈中日足球戰，結果也體現了兩國間的實力差距已不是一朝半刻就能逆轉。

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