中國為何要叫停涉外收養？

面對人口下滑的困境，中國政府宣佈不再允許海外家庭收養中國兒童，不過，此舉卻讓許多收養申請尚未獲得批准的家庭陷入了困境。

（德國之聲中文網）8月28日，中國結束了實施已經三十多年的跨國收養政策。中國外交部發言人毛寧上周證實了這一政策轉變，並表示該決定符合「國際潮流」。毛寧說：「我們對有關國家政府、收養家庭希望收養中國兒童的願望和愛心表示感謝 」

中國人口問題專家、美國威斯康星大學麥迪遜分校資深學者易富賢對德國之聲表示，這一決定反映了中國人口政策的一個里程碑式轉變。易富賢說：「以前他們將新生兒童視為負擔，而現在他們已經把新生兒視為資源。」

國際收養曾是服務於「一胎化政策」的輔助方案

1992年，中國正式放開國際收養政策，當時正值中國政府實施嚴苛的「獨生子女政策」，以遏制人口的快速增長。

由於只能生養一個孩子，許多中國家庭不得不丟棄自己的孩子，其中大多數是女孩或殘疾嬰兒，這樣做是為了躲避高額的超生罰款。

在此大背景下，中國成了國際收養的主要來源地。中國兒童國際CCI是一個由中國被收養者創建，並服務於中國被收養者的國際組織。該組織宣稱，在過去三十年間，全球範圍內，被國際收養的中國兒童多達16萬。其中半數被收養兒童來到了美國。

易富賢對德國之聲表示，在實施一胎化政策的當時，國際收養對中國政府是一個雙贏局面。「因為當時（北京）將人口視作負擔，而國際收養則有效地將這一負擔轉至境外。」

中國的人口問題

幾十年後的今天，中國已成為全球生育率最低的國家之一，正面臨著人口嚴重萎縮的問題。

2023年，中國新出生人口下降了5.7%，總數約為900萬人，每千人中的新生兒佔比為 6.39 ，創歷史新低。總人口減少了兩百萬，而且已經連續兩年下降。

2016年取消獨生子女政策後，中國開始鼓勵家庭養育兩到三個孩子。儘管當局推出種種鼓勵措施，但由於育兒成本高昂、就業缺乏保障以及中國經濟前景充滿不確定因素，許多中國年輕女性仍對養育子女缺乏信心。

易富賢表示：「過去人們認為，人口少是件好事，而現在人口萎縮已經造成了某種恐慌。」他表示，叫停跨國收養正是對人口危機做出的回應。

而隨著人口老齡化的加劇，過去幾年當中，中國的跨國收養案例一直在逐年減少。

官方的《環球時報》發表的一篇評論稱，近年來，中國政府一直將國內收養作為優先選項。這篇評論稱，由於國內的收養案例已佔收養總數的近90%，叫停跨國收養已經「在所難免」。

出生率下降的同時，人口老齡化趨勢日漸明顯。 圖片來源： Anagha Nair/DW

尚待審批的收養申請成了「懸案」

上周中國政府叫停跨國收養之後，那些過去幾年來一直在等待審批結果的外國收養家庭一時不知所措。據美聯社周五報導，中國政府在和美國駐華外交官通電話時表示，除例外條款所覆蓋的個案外，「將不會受理任何其他申請」。

上周，中國外交部表示，涉外收養只有在「外國人來華收養三代以內旁系同輩血親的子女和繼子女」才可作為例外。

在新冠疫情期間，中國實施旅行限制並暫停了涉外收養事宜。從2020年到2022年，沒有中國兒童被送往美國收養。而根據美國官方統計，去年也只有16名中國兒童被美國家庭成功收養。

受疫情封控政策的影響，許多外國收養家庭至少需要耗時四年，才能完成收養程序。等待收養的中國兒童也同樣飽受煎熬。

一名中國異議人士在其很有人氣的X平台帳號上轉發了「相關部門工作人員」在中國社媒發布的帖文截圖。發帖人身份被做了匿名化處理。一幅貼文寫道：「這些中國孩子...他們知道他們的家人在等著接他們回家。他們平時經常會收到生日和聖誕祝福、衣物、家人照片、信件，有些人甚至進行過FaceTime影片通話，但現在所以這一切都被叫停了。」

發帖人寫道：「我們會給使館、政府官員、以及相關人士寫信，看看還有什麼能做的。我們祈禱大門會被重新打開。」

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