中國漁船金門外海遭撞沉沒 兩岸報導有出入

「2‧14」金門翻船案調查結論發布次日，一艘中國漁船在金門外海遭撞沉沒。另有中國學者認為，金門快艇案或影響「大進滿88號」的處理。

（德國之聲中文網）據台灣中央社周六（8月17日）報導，一艘中國籍漁船「閩龍漁60877」周六凌晨4時許在金門東碇島附近，遭不明船隻擦撞沉沒。台灣海巡署表示，初步瞭解船上共7人，其中4人已由周邊漁船救起，3人失蹤，海巡正和陸方共同搜救中。

中國官媒央視新聞周六也報導了當天凌晨「一艘福建漳州籍漁船在福建海域沉沒」的消息。報導稱，記者多方瞭解到，船上7人落水，3人獲救，1人死亡，還有3人失聯，正在搜救中。報導還介紹， 8月16日12時起，福建大部分海域結束伏季休漁，漁船出海作業。值得注意的是，這篇被其他中國媒體廣泛轉載的短消息裡未提及船隻沉沒原因與兩岸共同搜救等訊息，但提到1人死亡，有別於與台灣海巡署發布的內容。

台媒援引國台辦 央視不提國台辦

另據中央社周六援引中國國台辦當天下午發布的新聞稿報導稱，「閩龍漁 63877」凌晨3時許在漳州鎮海角東南約14海裡處與另一艘漁船發生碰撞後沉沒，船上共有船員7人，其中4人被大陸漁船救起、另有3人失蹤。報導稱，國台辦發言人朱鳳蓮表示，事發後，福建省海上搜救中心立即組織開展搜救，並循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救，獲救4名船員被轉移至岸上後，其中1名重傷船員經搶救無效死亡。相關搜救行動仍在進行中。

中央社注意到，國台辦在新聞稿中指涉事漁船是「閩龍漁63877」，而非台灣海巡署提到的「閩龍漁60877」。不過，德國之聲記者發現，截止發稿，中央社援引的這篇國台辦新聞稿尚未出現在國台辦網站。

更令人不解的是，央視網微信公眾號周日發布的一段相關影片中，主持人沒有援引國台辦的上述表態，而是以台媒作為訊息來源報導稱：「船上一共7名船員落水，其中3名船員已被周遭漁船救起，1人死亡，另外3人失聯。」影片還介紹：「事發後大陸漁政、海巡、海警等單位以及台灣海巡部門都派出多艘船艇趕抵事故海域，並持續擴大範圍進行搜救，希望能盡快找到失蹤船員。」

8月16日起，福建大部分海域結束伏季休漁，漁船出海作業。 圖片來源： Greg Baker/AFP/Getty Images

「2‧14」金門翻船案調查結論公佈 兩岸回應

就在上述福建籍漁船沉沒的前一天，台灣金門地檢署公佈「2‧14」金門翻船案調查結論：經調查後認定巡防艇未故意衝撞、快艇翻覆可能出於危險駕駛、船隻不安全等，偵結後依罪證不足處分不起訴。

金門地檢署在新聞稿中介紹事件背景：海巡署今年2月14日中午1時許獲報，金門東南方北碇島附近海域有艘中國籍快艇駛入台灣「禁止水域」，海巡隊巡防艇上前命令陸籍快艇停船受檢，但對方卻加速逃逸翻覆，造成2死悲劇。當時巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛因此列為過失致死罪被告送辦。

針對金門地檢署的調查結論，國務院台辦發言人朱鳳蓮16日回應道：所謂「調查結論」罔顧事實，刻意推卸責任，「我們對此不能接受。台有關方面應如實公佈事實真相，嚴厲懲處責任人，確保今後不再發生類似事件」。

與此同時，陸委會表示，尊重金門地檢署的調查結果。台灣海巡署隸屬的海委會指出，檢察官客觀調查相關事證確認海巡並未違法，對於海巡依法行政，堅守崗位，籲請各界持續支持鼓勵。

包圍台灣外島的中國漁船 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

金門快艇案或影響「大進滿88號」處理？

中央社報導稱，海委會同時提到「大進滿88號」被扣事件。台灣漁船「大進滿88號」於7月22日在金門海域遭中國海警登檢扣押。8月13日，被扣台灣漁船部分船員獲釋，船長和船隻仍被留置，「因涉法律問題，尚待走完法律程序"。

海委會8月16日強調，對於陸方釋放胡姓釣客感到欣慰，也樂見兩岸持續堆疊善意，希望陸方在完成有關程序後，盡速釋放澎湖籍「大進滿88」洪姓船長及漁船，恢復既有協同執法機制。

對於「2‧14」金門快艇案調查結論是否會對「大進滿88號」事件後續處理造成影響，中國涉台學者表示不可能完全沒影響。中央社本周日報導稱，上海東亞研究所副所長包承柯表示，此案在人道層面已解決了，但是在錯和對的問題上沒有得到解決，這需要進一步釐清，「這個問題如果不能澄清，對於將來海峽金門海域發生的事情，我們還是有很大的擔心」。

包承柯同時指出，陸方希望未來有溝通的管道，但是解決問題需要「九二共識」及「一個中國」原則，「今天台灣當局不接受九二共識一個中國的原則，使得兩岸之間對這些問題無法進行深入的探討，那麼我們只能單方面在這個區域加強自己的管控」。

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