中國湖南山體滑坡致命 暴雨持續

中國湖南省發生山體滑坡，造成至少12人死亡，救援人員正在緊急搜救倖存者。熱帶風暴「格美」減弱，但許多地區仍處於洪水警戒狀態。

（德國之聲中文網）2024年7月27日，中國湖南省因熱帶風暴「格美」帶來的強降雨引發山體滑坡，導致至少12人死亡。此次山體滑坡發生在衡陽市附近的岳林村，當地一家賓館被毀。

中國中央電視台（CCTV）報導，此次滑坡發生時共有18人被困，6名傷者已獲救。超過240名緊急救援人員已被派往現場，救援工作正在緊急進行中。

滑坡詳情

滑坡發生在當地時間凌晨，摧毀了岳林村的一家賓館。現場影片顯示，泥土和碎片覆蓋了綠樹成蔭的山坡，一棵連根拔起的樹倒在一棟三層樓建築外。

儘管中國媒體沒有直接將這次滑坡與颱風「格美」聯繫起來，但中國氣象局表示，湖南省東南部受到了與熱帶風暴相關的降雨影響。

「格美」對中國和台灣的影響

「格美」在上周四登陸中國後逐漸減弱為熱帶風暴，但旋風引發的大風已基本消散。儘管如此，由於早前的降雨，中國多個地區仍處於洪水警戒狀態。

CCTV報導，兩名官員在洪水救援工作中失蹤，其中一人為吉林省臨江市副市長。同時，中國東北部超過2.7萬人被疏散，數百家工廠暫停營運。

中國南部的廣東省和海南島暫停了鐵路服務。福建省近30萬人被轉移，但隨著風暴北移，一些客運鐵路線路已恢復營運。

在登陸中國前，「格美」席捲台灣，導致數十人死亡，並加劇了菲律賓的季節性降雨，造成至少34人因洪水喪生。

（法新社、美聯社、路透社）

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